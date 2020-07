Ex spazzina e analfabeta trasforma la vita di quasi 400 bambini poveri brasiliani

Nella sua vita, Rozeli da Silva ne ha passate davvero tante. Vittima di violenza domestica, costretta a vivere da prigioniera in casa sua e rimasta incinta a soli 12 anni, oggi questa straordinaria donna è la ‘mamma’ di oltre 400 bambini poveri di Porto Alegre.

Spazzina e cresciuta nella povertà, costretta a lasciare la scuola, Rozeli da Silva è la speranza per tanti bambini, a loro infatti dà un’opportunità di vita diversa.

“Sono una spazzina, nera, povera, non sapevo leggere o scrivere. Sono stata vittima di violenze domestiche, ho vissuto in una prigione privata e per molto tempo, quando non ero invisibile, sono stata trattata come spazzatura”, spiega la donna.