Rita Ebel, la “nonna” tedesca che costruisce rampe per i disabili coi Lego

Si chiama Rita Ebel. La sua vita è cambiata 25 anni fa quando dopo un incidente in auto ha perso l’uso delle gambe. Ma questa donna tedesca, di fronte a una difficoltà così grande, non si è data per vinta. Davanti a sé purtroppo ha trovato un mondo fatto di barriere architettoniche, così ha deciso di combatterle…coi Lego.

Oggi Rita ha 62 anni e l’età non le ha di certo tolto la voglia di giocare. Nella sua città, Hanaum, in Germania per far fronte a negozi e caffè inaccessibili ha ideato una soluzione low-tech e divertente: le rampe fatte di Lego.

“Per me si tratta solo di cercare di sensibilizzare un po’ il mondo sugli spostamenti senza barriere”, ha detto Rita. “Chiunque potrebbe improvvisamente finire su una sedia a rotelle, come è successo a me”.

Aiutata dal marito, la donna trascorre spesso dalle 2 alle 3 ore al giorno a costruire le rampe su ordinazione, realizzate rigorosamente coi LEGO ma tenuti insieme dalla colla. I colori vivaci dei celebri mattoncini risaltano ormai in molte altre città. E gran parte dei LEGO che utilizza sono donati.

Danny ist extra aus Griesheim zu uns nach Hanau gefahren um uns die Legoteile von ihrem Mann zu bringen. Vielen lieben Dank 😃 Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Tuesday, January 19, 2021

“Nessuno si limita a passare davanti a una rampa Lego senza dare un’occhiata. Che si tratti di bambini che cercano di tirare fuori i mattoncini o di adulti che tirano fuori i loro telefoni cellulari per scattare foto”, ha detto Rita.

Anche le imprese locali sono entusiaste.

“È un’idea brillante”, ha detto Malika El Harti, che ha ottenuto una rampa per il suo salone da parrucchiere. “Tutti quelli che passano davanti sono contenti delle rampe. Finalmente puoi vedere da lontano che puoi entrare qui senza problemi. “

Gemeinsam mit meinem Mann und meinem Team baue ich ehrenamtlich Legorampen für RollstuhlfahrerInnen aus gespendeten Lego… Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Saturday, July 25, 2020

Per Rita, la sfida più grande è quella di reperire i fondi per acquistare i LEGO ma è aiutata anche dalle donazioni. Grazie a lei sempre più citta, non solo in Germania, si stanno dotando di rampe LEGO. Un tocco di colore che da una parte ha il merito di rendere più facile la vita di chi ha una disabilità, garantendone gli spostamenti in autonomia, dall’altra lancia un messaggio forte, richiamando l’attenzione sull’importanza di ridurre le barriere architettoniche.

Ecco alcune delle sue creazioni:

Heute haben wir genau in einer Regenpause unsere 43. Rampe an Frau Hoefer von der Apotheke Zum Löwen in Offenbach in der… Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Wednesday, February 3, 2021

Legorampe Nr 42 geht heute auf die Reise an das Katholische Familienzentrum (Kindergarten) St. Ulrich in Alpen. Entwurf und Bau von Silke👍 Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Saturday, December 12, 2020

Die 40. Rampe ist in Arbeit. Entwurf und Bau von Wolfgang, dem Mann der Legooma👍😃 Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Monday, November 23, 2020

Die 40. Rampe ist in Arbeit. Entwurf und Bau von Wolfgang, dem Mann der Legooma👍😃 Posted by Die Lego-Oma Rita Ebel on Monday, November 23, 2020

L’idea di Rita sta prendendo piede anche all’estero. Questa nonna speciale ha già inviato le istruzioni per la costruzione di rampe in Austria e Svizzera e anche da una scuola americana è arrivata una richiesta di aiuto.

I LEGO e la voglia di superare le difficoltà possono davvero contribuire a cambiare il mondo.

Fonti di riferimento: Reuters, Facebook/dielegooma

LEGGI anche: