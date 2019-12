I re Magi in Spagna arrivano per davvero e portano doni a bimbi e anziani

Il Natale come festa di tutti: questo è il proposito di “Reyes Magos de Verdad“, una comunità di volontari spagnoli che a Natale mettono a disposizione il loro tempo e il loro impegno al servizio di tutte quelle persone, tra bambini e anziani che sono soli, in difficoltà economica e non ricevono regali

A ognuno il suo dono

L’iniziativa, nata anni fa come attività spontanea è diventata un vero e proprio movimento arrivato a distribuire oltre 11.000 doni in 14 province spagnole. Le Asturie, Isole Baleari, Galizia, Madrid, Isole Canarie, Valencia, Alicante, Bizkaia, Siviglia, Murcia, Badajoz, Burgos, Málaga e Valladolid sono le province in cui Reyes Magos de Verdad ha il quartier generale, ma riesce ad arrivare anche in Portogallo.

I regali vengono consegnati in case famiglia, centri per anziani o per disabili, parrocchie e associazioni dedite alla cura delle fragilità. L’elemento che contraddistingue questa associazione è che i doni sono personalizzati: ogni persona riceve il regalo che ha chiesto.

Tra le principali attività dei volontari ci sono: coordinare i centri, smistare le lettere, tenere in contatto le persone che vogliono fare i regali, ritirarli, confezionare i pacchi ed effettuare le consegne.

Per quanto riguarda le richieste, Carmela, una dei 50 “Re Magi”, spiega:

I bambini chiedono giocattoli che vanno di moda, ma anche vestiti nuovi di zecca, perché magari non ne hanno mai avuti

Un Natale che sia di tutti è la missione che realizza ogni anno questa bellissima associazione di volontari. Ed è quello che sempre dobbiamo augurarci, perché a una vera festa sono tutti invitati, soprattutto chi è più fragile, chi fa più fatica, chi ha più bisogno. È sufficiente che ognuno si senta chiamato in causa e coinvolto, responsabile della felicità dell’altro. E speriamo che questa iniziativa arrivi anche in Italia!

