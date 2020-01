Ragazza celebra la vittoria contro il cancro saltando di gioia con il suo cane: il video contagia di ottimismo il web

Ad agosto 2019 a Paula Valero è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin ma ora, a distanza di mesi, ha ritrovato la salute. Per celebrare la sua vittoria, ha condiviso su twitter un video in cui salta di gioia insieme al suo cane Aria, filmato carico di ottimismo che è diventato subito virale.

Nel tweet si legge:

“ADDIO CANCRO, ORA SÌ, SUPERATO! Quasi non ci credo, ma mentre lo assimilo, qui ci siamo Aria e io che saltiamo di gioia.“

ADIÓS CÁNCER, ahora SÍ, SUPERADO! 🥳🥳🥳 estoy que no me lo creo pero mientras lo asimilo aquí estamos Aria y yo dando saltos de alegría. 💜💜💜💜 pic.twitter.com/qqBpV8y9fP — paula valero! (@5pauulavalero) January 15, 2020

E ha poi aggiunto:

“Ora spero solo che i risultati rimangano positivi finché il mio corpo rimane forte… Non volevo dirlo troppo forte, perché tutto può cambiare, ma l’emozione puoi e devi viverla ogni giorno “.

Moltissimi utenti hanno commentato il tweet offrendole supporto ed esprimendo solidarietà.

Paula ha detto di aver condiviso la sua malattia sui social per mostrare che non c’è motivo di doversi nascondere perché il cancro non è una colpa, nella speranza di incoraggiare altre persone malate a raccontare la loro storia o quella dei loro parenti, come ha dichiarato a 20minutos:

“Siamo tutti combattenti e abbiamo qualcosa da trasmettere e possiamo dare visibilità al cancro per aiutare molte altre persone. Quella era la mia intenzione in ogni momento.”

Ora è intenzionata a riprendere i suoi studi di fotografia a Granada. L’ottimismo senz’altro l’ha aiutata molto, siamo felici per lei e le auguriamo il meglio per il suo futuro!

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: Instagram