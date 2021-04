Sventa un furto, ma i malviventi le bruciano l’auto per vendetta: aiutiamo questa ragazza di Roma a ricomprarla

Ha visto tre malviventi forzare la serranda di un concessionario moto a Centocelle, quartiere della periferia est di Roma. Così, ha chiamato il proprietario del negozio, che conosceva, mettendo in fuga i ladri. Ma i banditi, per vendicarsi, avrebbero rintracciato l’auto della ragazza di 20 anni che aveva sventato la rapina, e le hanno dato fuoco.

“Un gesto da giovane eroe, che pensiamo non debba passare inosservato. È necessario non lasciare mai solo chi si mette a rischio per la legalità”, spiega l’associazione Antimafia Noi.

Per questo lancia la campagna per una raccolta fondi in favore della ragazza romana.

“La nostra associazione nasce a sostegno di chi lotta contro l’illegalità e non possiamo girarci dall’altra parte di fronte a un grave episodio che ha avuto come protagonista una giovane donna che non ha abbassato la testa” ha commentato Leonardo Cassone, presidente di #Noi Associazione Antimafia Odv. “Solo uniti si vince questa guerra”.

A raccontare questa storia è anche la giornalista sotto scorta per le sue denunce contro il clan Spada di Ostia, Federica Angeli:

“Sono stata ad abbracciare da parte mia e da parte vostra la dolcissima e fortissima ragazza che, nel quartiere romano Centocelle, ha sventato un furto non voltandosi dall’altra parte e denunciando.

Il suo gesto ha scatenato l’ira dei delinquenti che hanno dato fuoco alla sua auto. Le ho portato la vostra solidarietà, le brillavano gli occhi. Ha letto tutti i vostri messaggi lasciati qui e si è meravigliata di quanto sia bello, a volte, il mondo. Ha letto anche della proposta che avete lanciato di fare una colletta per ricomprarle la macchina. Era senza parole”, commenta Federica Angeli.

Come aiutare a ricomprare l’auto

Per aderire è possibile fare una donazione sul seguente codice IBAN IT51Z3608105138279331879333 intestato a Edoardo Colantoni – Causale: TI AIUTO A RICOMPRARLA