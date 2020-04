Salta il viaggio a Parigi e organizza la proposta di matrimonio sotto una Tour Eiffel improvvisata

La pandemia di Covid-19 ci ha colti impreparati e ha costretto tutti a rivedere i propri programmi. E anche chi aveva pianificato un viaggio sognato da tempo ha dovuto annullare la partenza. Fra tanta gente demoralizzata, però, c’è chi non si è perso d’animo come Luke, un ragazzo che vive a Fredericksburg in Virginia, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sotto una Tour Eiffel improvvisata!

Che Parigi è la città dell’amore per antonomasia è noto a tutti, così la coppia aveva organizzato per il mese di marzo una fuga romantica nella capitale francese.

“Luke e io avevamo programmato un grande viaggio a Parigi per andare a trovare mia sorella che abita lì. La settimana prima della partenza è stata molto stressante e non eravamo più sicuri che fosse responsabile andare in vacanza con tutto ciò che stava accadendo intorno a noi. Nonostante non avessimo intenzione di rinunciare ai nostri piani e l’incertezza riguardo al rimborso, il giorno prima abbiamo deciso di annullare la partenza per tutelarci e tutelare gli altri”,

ha spiegato Erika, la fidanzata di Luke, al magazine Bored Panda.

Erika, che insegna inglese al liceo, sognava da tempo questo viaggio in Francia e sentiva che sarebbe stato indimenticabile.

“Luke e io ci frequentiamo da oltre quattro anni, quindi ho avuto la sensazione che Parigi sarebbe stata molto romantica e speciale, e speravo che potesse accadere qualcosa di straordinario lì.”

ha raccontato la ragazza.

Ma Luke ha trovato il modo di rendere indimenticabile la proposta di matrimonio, ricorrendo alla sua creatività per portare un po’ di atmosfera parigina letteralmente due passi da casa, a Fredericksburg.

“Una settimana dopo la partenza del nostro aereo e alla fine della nostra quarantena, Luke mi ha detto che stava andando a fare una passeggiata nel centro di Fredericksburg con suo fratello. Ho pensato che fosse un po’ strano visto che non gli piace correre o allenarsi, specialmente un venerdì sera dopo aver lavorato a casa tutta la settimana. Al suo ritorno mi ha chiesto se volevo fare una passeggiata al centro e ho accettato”,

prosegue la giovane insegnante.

È in quel momento che Erika si è ritrovata catapultata in una sorta di commedia romantica:

“Mi ha portato nel vicolo che portava a Market Square, dove aveva disegnato con gesso un’enorme Tour Eiffel e l’Arc de Triomphe. Aveva posizionato anche delle rose intorno alla base della Tour Eiffel e mi ha accompagnata in quel punto. Proprio lì si è inginocchiato per chiedermi di sposarlo! È stato così dolce e premuroso”.

Insomma, il coronavirus potrà anche riuscire a far saltare i viaggi e i programmi, ma non l’amore. In fondo bastano un po’ di spirito d’adattamento e di fantasia per rendere memorabili i nostri momenti persino in questa fase così difficile per tutti. E in certi casi, come ci si insegna Luke, se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto!

I said yes to the love of my life in “Paris.” ♥️🇫🇷 💍 pic.twitter.com/O8TjPkg3rJ — Erika Diffendall (@missdiffendall) March 21, 2020

Fonte: Twitter/Bored Panda