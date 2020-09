Appassionato di animali, il postino scatta selfie con tutti i cani e gatti che incontra lungo la strada

View this post on Instagram

Boa tarde amigos!! Lembram do nosso aumiguinho que resgatei na cidade de Aparecida SP, com o fêmur fraturado..? Bommm!! Consegui lar temporário com uma amiga, a intenção dela era levar pra roça mas como ela não mora lá, achei melhor que ele ficasse aqui perto pra acompanhar melhor..Ela então levou o cachorrinho pra casa da tia dela aqui em minha cidade mesmo, onde fui umas 2 vezes ver ele e levar os remédios pra ele quando o carro do meu pai tava aqui.. A história é, a tia dela já uma Senhora, não dava remédio pra ele e tinha dia que ele não tomava, a distância pra minha Amiga ir lá e dar o remédio era longe e ela ia de bicicleta ainda, meu bairro que é mais próximo da casa da tia dela, já é longe imagina pra ela.. O cachorrinho precisa o máximo de cuidados, falei com meu pai e o trouxe pra casa dele, eu e minha irmã estamos cuidando dele, ele precisa no mínimo de uns 3 meses de super cuidados por conta da fratura.. minha #preta 🐶e o #Duque🐶 já estão interagindo com ele lá 😁.. Bomm é isso, o cachorro está na casa do pai agora sendo cuidado por nós😊 rssss #carteiro #carteiroamigodosanimais #salvando #vidas #dogs #dogslove #castrar #castraréasolução #castraréumatodeamor