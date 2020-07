Napoli, la mamma viene ricoverata e il poliziotto allatta e accudisce la sua bambina

View this post on Instagram

#Napoli: mamma e figlia soccorse dalla #Polizia. Una mamma in difficoltà trova aiuto e sostegno nei poliziotti dell’ #UfficioPrevenzioneGenerale e del #Commissariato #SanFerdinando che, con l’ausilio del #118 , accompagnano la donna, una 35enne nigeriana, presso un ospedale cittadino informando i servizi sociali del #ComunediNapoli. Durante l’attesa, c’è anche il tempo di prendersi cura della piccola. #questuradinapoli #poliziadistato #essercisempre #viciniallagente