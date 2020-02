Pizze gratuite a tutti gli infermieri impegnati nell’emergenza Coronavirus: l’iniziativa di un giovane pizzaiolo

Nel bel mezzo dell’allarme coronavirus ci sono persone che lavorano incessantemente per la salute di tutti noi, stiamo parlando del personale sanitario impegnato negli ospedali. Ed è proprio a questa categoria che ha pensato il pizzaiolo Nanni Arbellini decidendo di consegnare loro pizze gratuite.

L’iniziativa è stata postata su facebook e ora sta facendo il giro del web. Arbellini ha dichiarato che alle 14:00 di lunedì, in via Procaccini 30 a Milano, avrebbero preparato le pizze da portare agli ospedali coinvolti e ha chiesto agli utenti di taggare nei commenti tutti coloro che lavorano negli ospedali interessati, in modo da potergliele consegnare.

Ha anche chiesto aiuto a persone volontarie per la distribuzione:

“Leggevo di tanti infermieri che non stanno neanche mangiando. Alle 14 in via procaccini 30 prepareremo le pizze da portare agli ospedali coinvolti. Taggatemi qui sotto tutti quelli che conoscete che lavorano negli ospedali coinvolti, in modo da poter lasciare loro le pizze. Chiedo aiuto per la distribuzione, volontari raggiungetemi in via procaccini alle 13.30. Dobbiamo essere forti come questo sole che splende oggi.”