Un parrucchiere aiuta un senzatetto trasformando il suo look per aiutarlo a trovare lavoro

A volte anche un semplice taglio di capelli può fare la differenza, come dimostra la toccante storia che sta facendo il giro del web in questi giorni attraverso un video pubblicato da un barbiere.

Jay Pro è un parrucchiere che ha deciso di aiutare un clochard incontrato per strada, invitandolo nel suo salone per regalargli un nuovo look e aiutarlo a trovare un lavoro. Il filmato, condiviso su TikTok, in cui si mostra l’eccezionale trasformazione dell’uomo è diventato virale in poco tempo.

“Questo senzatetto mi ha chiesto un dollaro, ha detto che aveva bisogno di risparmiare per un taglio di capelli per ottenere un lavoro. Ha perso i suoi figli e vuole soltanto riavere la sua famiglia. Non poteva immaginare che fossi un parrucchiere ” racconta Jay Pro nel filmato.

Migliaia gli utenti che hanno apprezzato il gesto generoso del barbiere e commentato il nuovo aspetto dell’uomo, senza più capelli lunghi e crespi e barba incolta. Qualcuno l’ha addirittura definito un “top model”.

Ci auguriamo vivamente che, anche grazie questo bellissimo atto di solidarietà, quest’uomo riesca ad ottenere il posto di lavoro che tanto desidera, anche se è davvero triste il fatto che l’estetica debba giocare ancora un ruolo così determinante nella ricerca di un impiego.

Fonte: TikTok

