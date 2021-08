Pane Liquido, la birra prodotta con il pane invenduto da un birrificio artigianale sardo

Dal pane raffermo è possibile produrre birra, in un’ottica di economia circolare, per ridurre la materia prima e contemporaneamente abbattere li sprechi alimentari.

È ciò che stanno facendo i ragazzi del birrificio artigianale Rubiu, piccola realtà dell’Isola di Sant’Antioco, a sud-ovest della Sardegna. I tre amici hanno avviato il birrificio nel 2009 producendo birra cruda, non pastorizzata e non filtrata.

Da pochi giorni i tre ragazzi hanno dato vita alla Santa Birra Pane Liquido realizzata a partire dal pane raffermo e invenduto, ritirato da un panificio locale, il Panificio Calabrò. Per produrre Pane Liquido si utilizza il civraxiu, un tipo di pane tipico della Sardegna. Ciò che si ottiene è una birra sostenibile, che aiuta a ridurre gli sprechi e che promuove l’economia locale.

“Pensiamo che una nuova economia locale fatta di collaborazione e di nuove reti sia più che auspicabile” si legge sulla pagina Facebook del birrificio.

E per quanto riguarda il gusto? In tanti non l’hanno ancora provata e non vedono l’ora, mentre chi l’ha già assaggiata la descrive come una delle birre più buone mai bevute.

Non resta che cercarla nei locali di Rubiu a Cagliari e Sant’Antioco o nei rivenditori.

Pane liquido è una birra buona non solo sotto il profilo del gusto, ma anche della sostenibilità.

