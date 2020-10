Noleggiano una gru per salutare dalla finestra l’amica malata di cancro, isolata in ospedale da mesi per il Covid

Il Covid-19 sta mettendo a dura prova le persone ricoverate negli ospedali di tutto il mondo, che non possono ricevere le visite dei loro cari. Alcune donne, però, non si sono scoraggiate e pur di salutare, almeno dalla finestra, la loro amica che si trova in ospedale, hanno pensato di noleggiare una gru.

Un gruppo di amiche de La Plata, in Argentina, volevano far sentire la loro vicinanza a Gabriela, una donna di 52 anni ricoverata in ospedale a causa di un cancro.

Durante la pandemia, quindi da diversi mesi, le amiche non avevano l’opportunità di vederla dato che negli ospedali le visite sono fortemente limitate. Il gruppo ha pensato allora ad un’originale soluzione: affittare una gru per salire davanti alla camera dove si trova la donna.

In un video emozionante che ha fatto il giro dei social, si può vedere il gruppo di amiche che si alza grazie alla gru e quando finalmente arriva davanti alla finestra della camera del Fleming Hospital di La Plata dove vi si trova Gabriela, si avvertono chiaramente le grida di gioia e commozione delle donne.

Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

No hay barreras ni confinamiento que pueda con una verdadera amistad. pic.twitter.com/9D28QZF9Mg — Ibon Perez (@ibonpereztv) October 11, 2020

“L’idea è nata dalla necessità di farle visita, l’isolamento si stava allungando. Condividiamo e passiamo molto tempo insieme, apparteniamo a un gruppo di corsa e ci manca molto.” ha spiegato una delle amiche ai media locali – L’idea era di fare qualcosa di bello, che potesse trascendere e fare la differenza”.

Una sorpresa che indubbiamente aiuterà Gabriela a sentirsi meno sola e ad affrontare meglio la dura battaglia che deve combattere.

È proprio vero che non ci sono barriere che una sincera amicizia non riesca a superare.

Fonti: Twitter / Infocielo

