Disegna per il nonno un telecomando con tutti i passaggi per vedere le partite di calcio

Tutto l’amore di un nipote per suo nonno può essere racchiuso in un semplice disegno, quello di un telecomando con i vari passaggi da fare per poter vedere le partite di calcio. Il dolce gesto di questo ragazzo di Toledo ha fatto il giro del mondo.

Juan è un giovane studente di comunicazione e giornalismo che qualche giorno fa ha condiviso su Twitter il disegno fatto per suo nonno, utile a spiegare all’anziano, in modo semplice, come poter guardare il calcio. Nel disegno si vede un telecomando e sono indicati, passo passo, quali pulsanti deve spingere il nonno per poter godersi le sue partite preferite.

Ciò che Juan non si aspettava è il successo della sua idea su Twitter e il fatto che il post diventasse virale.

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

E, visto l’entusiasmo generale, Juan ha deciso di condividere una foto del protagonista della storia che appare sorridente con suo nipote e insieme all’ormai famoso disegno.

Aquí está el protagonista de esta historia. ❤️ pic.twitter.com/6LDWYZkbGm — Juanjito JR (@juanjopm_) February 16, 2020

Non c’è dubbio che Juan abbia grandi doti nel campo della comunicazione, dimostrate benissimo nel saper rendere in maniera così chiara dei passaggi che, per una persona anziana, possono essere estremamente difficili.

Non è il primo nipote però che spende al meglio le sue energie per aiutare i nonni. Vi avevamo parlato ad esempio della storia di Pedro che ha inventato la rubrica telefonica con i disegni al posto dei nomi per sua nonna Encarna che non sa leggere né scrivere.

Fonte: Antena 3

