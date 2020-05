Nike dona 30.000 paia di scarpe da ginnastica agli operatori sanitari che combattono contro il Covid-19

Bianche, con il classico baffetto e con la scritta “Hope” di buon augurio: Nike donerà 30.000 scarpe da ginnastica, per un totale di 140mila pezzi tra calzature, abbigliamento e attrezzature, agli operatori sanitari di alcune città statunitensi ed europee. Scarpe comode per quegli “eroi” che ancora lottano nei reparti Covid-19.

Si tratta delle Air Zoom Pulse, calzature che il colosso americano aveva lanciato alla fine del 2019 e che sono state appositamente progettate per i medici, gli infermieri e tutti i professionisti che si muovono tra le corsie dei nosocomi.

Ora Nike, in partnership con l’organizzazione no profit Good360, è pronta a consegnare le scarpe a Chicago, Los Angeles, Memphis, New York City e alla Veterans Health Administration. In più, altre 2.500 paia verranno donate agli ospedali di Barcellona, ​​Berlino, Londra, Milano, Parigi e in Belgio.

E non solo, la società ha anche annunciato che gli operatori sanitari di New York e Los Angeles riceveranno anche quasi 100mila paia di calzini da calcio progettati per comprimere leggermente le gambe.

In recognition of frontline healthcare workers around the world, Nike will donate the Air Zoom Pulse and other product to healthcare athletes. — Nike (@Nike) May 4, 2020

“La Nike Air Zoom Pulse è una scarpa per gli eroi di tutti i giorni: infermieri, medici, operatori sanitari e tutti quelli che lavorano instancabilmente per supportare i pazienti – scriveva così l’azienda. […] Gli infermieri, ad esempio, camminano per circa quattro o cinque chilometri e siedono per meno di un’ora nel corso di un turno di 12 ore. Il lavoro è impegnativo fisicamente e mentalmente”.

Questo il pensiero alla base del progetto. Ora più che mai attuale.

