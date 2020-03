Coronavirus: la comunità etiope di Milano dona cibo per gli italiani in difficoltà

“La Croce rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà“. La comunità etiope Oromo di Milano fa un bellissimo regalo alle famiglie italiane in difficoltà, donando generi alimentari a chi non può pemetterseli

Bandiera dell’Etiopia e carrelli pieni di cibo. Adesso la Croce rossa procederà a distribuire pane, pasta e altri beni di prima necessità, alle famiglie in difficoltà, soprattutto in questa fase di emergenza da Covid-19. Un gesto fatto dalla comunità etiope e che la Croce Rossa, sezione milanese, ha voluto rendere pubblico con un post sui social.

È stato il presidente dell’associazione Oromo, Husen Abdussalam, a consegnare cinque carrelli di generi alimentari ai volontari. Conserve, pasta, omogenizzati, succhi di frutta, biscotti destinati a chi vive un momento di fragilità. Un atto non dovuto, ma che la comunità etiope si è sentita di voler fare nei confronti di un’Italia accogliente e senza barriere. La Croce rossa aveva accolto in passato tanti richiedenti asilo, molti di nazionalità etiope che oggi, hanno creato una comunità vivendo e lavorando nella Milano che gli ha dato una nuova vita. Umanità e tanta speranza.

Fonte: Croce rossa italiana Comitato Milano/Facebook

