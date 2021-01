mettiincircoloiltuoamore: 10 cartoline per stare più vicini agli anziani. La bellissima iniziativa di una libreria di Portici

#mettiincircoloiltuoamore: la libreria di Portici Libridine mette a disposizione 10 cartoline sulle quali scrivere un pensiero per gli anziani della cittadina, sempre più soli anche a causa del distanziamento sociale causa Covid.

Il Covid sta facendo soffrire tutti, ma forse soprattutto gli anziani, soggetti particolarmente a rischio di gravi conseguenze e per questo ancora più isolati. Una libreria di Portici ha deciso quindi di far loro compagnia con un’iniziativa semplice ma efficace: a disposizione dei clienti ci sono 10 cartoline realizzate dalla fotografa Mariarosaria Varone, che ritraggono bellissimi scorci della città, sulla quale scrivere un pensiero per loro.

La libreria poi le consegna, nel rispetto delle norme anti Covid, sperando che gli anziani di Portici si sentano meno isolati non solo dalla comunità ma anche dalla città raffigurata sulle cartoline.

“In questo periodo di grande difficoltà, abbiamo deciso di non rassegnarci all’impotenza dando un segno di vicinanza alle persone più sole e fragili – ci scrive la fotografa – perchè pensiamo che questo sia il modo migliore per riconoscerci come comunità. Ho scelto di fotografare dei luoghi fortemente simbolici che rappresentano le radici della nostra città, così come gli anziani a cui sono dedicate”.

Diventa anche tu testimonial della campagna #mettiincircoloiltuoamoreContagia la città di #Portici con la #gentilezza… Posted by Mariarosaria Varone on Friday, January 15, 2021

Ecco alcune delle meravigliose cartoline che parlano da sole. Mare, sole e voglia di vita. Che ci auguriamo torni presto per tutti.

Fonti di riferimento: Mariarosa Varrone

