Il multisala pugliese che ha trasmesso il suo film preferito con i sottotitoli per fare una sorpresa a un bimbo non udente

Un bimbo è non udente e allora il cinema gli fa una sorpresa: proietta il suo film preferito con i sottotitoli. Accade al Multiplex Teatro Fasano di Taviano, in provincia di Lecce, dove un piccolo spettatore sordo ha potuto vedere la pellicola dei suoi idoli – Luì e Sofì – tra i tantissimi ragazzini che in questi giorni affollano le sale italiane per Me contro Te il Film.

Il desiderio del bimbo di 8 anni di Ugento, che ha perso l’udito quando era più piccolo, era quello di vedere i suoi beniamini al cinema, ma sembrava impossibile da realizzare: per i non udenti è ancora poco usuale, in Italia, riuscire a vedere film sottotitolati nelle sale.

Ma la mamma del piccolo, Angi M., non si è scoraggiata e ha chiesto allo staff del multisala come poter esaudire il desiderio del piccolo spettatore. In un attimo, la macchina si è messa in movimento e il titolare del Multiplex si è rivolto alla Warner Bros Italia, che ha distribuito il film di Luì e Sofì nelle sale cinematografiche.

E così è accaduto il miracolo. La casa di distribuzione e il cinema sono riusciti nel loro intento e domenica pomeriggio, il bambino, accompagnato dalla mamma e da due amici, ha potuto vedere Me contro Te con i sottotitoli e in una sala tutta per lui.

“Per noi è stata una gioia immensa aver fatto felice un piccolo spettatore non udente. Ringraziamo ancora una volta la distribuzione per il supporto ricevuto e speriamo che episodi del genere possano ripetersi in futuro, per rendere il cinema sempre più capace di abbattere qualsiasi barriera”, scrivono dal Multiplex.

Al Multiplex Teatro Fasano succede anche questo, e per noi è stata una gioia immensa aver fatto felice un piccolo… Pubblicato da Multiplex Teatro Fasano su Lunedì 20 gennaio 2020

In Italia, al di là di numerosi eventi che selezionano film e li danno in proiezione con i sottotitoli mettendo spesso anche a disposizione un servizio di interpretariato con il linguaggio dei segni, è disponibile una App, la Movie Reading, che altro non è che un software che permette di scaricare i sottotitoli dei film e li sincronizza con l’audio.

Un mondo condiviso con chi soffre di grandi o piccole disabilità è possibile, basta solo volerlo!