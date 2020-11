La bellissima Marián Ávila, con sindrome di Down, premiata negli USA per essere un “modello di riferimento”

E’ stata premiata per essere stata un modello di riferimento. Marián Ávila, modella spagnola con sindrome di Down, ha ricevuto un ambito riconoscimento negli USA, il Quincy Jones Exceptional Advocacy Award 2020.

Il premio che verrà consegnato virtualmente domani a Denver ed è stato assegnato a Mariàn che grazie alla sua bellezza eterea e al suo fascino ma soprattutto alle sue battaglie contro gli stereotipi ha conquistato il mondo. La modella nel 2018 aveva realizzato il suo sogno passeggiando per la New York Fashion Week. Una giovane donna che si è battuta contro i pregiudizi e si è distinta per la sua responsabilità, forza di volontà e la determinazione a migliorare, a raggiungere i suoi obiettivi, i suoi sogni. Il suo motto è: “I can”, Posso farcela.

Recentemente ha partecipato alla campagna pubblicitaria del marchio internazionale Levi’s. Inoltre, è apparsa nella campagna globale dell’edizione 2020 della Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, nonché sulla passerella dell’Ibiza Inclusión Fashion Day.

La sua carriera professionale è iniziata quando, dopo molti mesi di studio per diventare modella, ha sfilato in passerella per un evento di beneficenza, nel 2016. Inoltre, ha ispirato lo stilista Francis Montesinos a Valencia e ha partecipato alla settimana della moda di Siviglia.

Valenciana di 23 anni, Mariàn vive a Benidorm (Alicante) e ha già annunciato che “utilizzerà i social network per incontrare altre persone, ottenere visibilità senza pregiudizi o etichette e per aiutare gli altri”.

“Si definisce femminista e difensore dei diritti umani, della famiglia e dell’amicizia”, ​​ha sottolineato la giuria dell’organizzazione, la Global Down Syndrome Foundation (Global), del giovane Marián Ávila, che l’8 settembre 2018 è stata la prima modella spagnola con sindrome di Down a sfilare sulle passerelle della New York Fashion Week.

La giovane donna condividerà il premio con l’attrice canadese della serie ‘Grey’s Anatomy’ Caterina Scorsone e riceverà il premio durante l’evento online ‘Be beautiful, be yourself’, che servirà a raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

“Sono molto felice, è un onore ricevere un premio importante per tutti”, ha detto Marián Avila in un’intervista a EFE prima di confessare: “È stata una grande sorpresa, non me l’aspettavo”.

Ávila ha recitato il suo primo spot pubblicitario nel 2017 con la campagna Soy Yo, di El Corte Inglés (i grandi magazzini più famosi della Spagna). L’anno scorso, ha tenuto il suo discorso Soy como soy alla in Tenerife Fashion Weekend.

Ama imparare e lavorare sodo. È appassionata di danza e canto e sta finendo di registrare un video musicale. Usa Instagram per incontrare altre persone e ottenere visibilità, senza giudizi o etichette, e per aiutare gli altri. Si spende anche per difendere i diritti umani, delle donne, della famiglia e dell’amicizia.

Le piacciono le passerelle, le telecamere e le interviste, perché è una piattaforma per condividere i suoi valori e incoraggiare tutti a lottare per ciò in cui credono. È apparsa sui media di tutto il mondo, dal New York Times a Vanity Fair.

“Credo fermamente che siamo tutti influencer e responsabili dei pregiudizi e dobbiamo sforzarci di migliorare, perché la vita è un viaggio da imparare e godere, con amore e senza fretta” ha detto.

Un esempio per tutti, brava!

