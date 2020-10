Il maratoneta greco che ha portato sulla schiena la sua amica disabile in cima al Monte Olimpo

Marios Giannakou è un maratoneta greco che ha raggiunto la cima del Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia, portando sulla schiena la sua amica disabile Eleftheria Tosiou che aveva espresso il desiderio di raggiungere questa vetta.

Eleftheria è una studentessa di 22 anni con un sogno: quello di scalare il Monte Olimpo. Difficile però realizzarlo, dato che la ragazza è disabile e vive su una sedia a rotelle. Ma se affianco abbiamo un amico speciale anche un desiderio che sembra impossibile può diventare realtà.

Il maratoneta Marios Giannakou, non ci ha pensato due volte, ha preso la sua amica sulle spalle caricandola su uno zaino appositamente modificato per lei e ha raggiunto la cima dell’Olimpo dopo una scalata di oltre dieci ore.

Un percorso che l’atleta conosceva molto bene e che aveva già compiuto con successo ben 50 volte. Ma la 51esima è stata sicuramente la più speciale!

“Non c’è niente di più reale di un sogno – scrive Marios sul suo profilo Instagram – abbiamo raggiunto la vetta della Grecia insieme a Eleftheria e al nostro team”

I due amici hanno raggiunto un rifugio a 2.400 metri, dove hanno trascorso la notte prima di partire alle 6 di mattina per il Monte Mytikas, la vetta più alta dell’Olimpo (2.918 metri).

“Per me, tutte le gare internazionali e le medaglie ottenute finora, significano poco rispetto a quest’obiettivo” ha dichiarato Marios prima di partire.

L’impresa ovviamente non è stata facile, neppure per un atleta esperto e abituato a sfide estreme. Il tutto è stato realizzato con la collaborazione di un team di 8 persone che hanno seguito gli amici fino in cima al Monte Olimpo.

Una storia che ci dimostra, ancora una volta, che niente è impossibile!

Fonte: Greek Reporter / Instagram

