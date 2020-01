Perde la casa in un incendio ma vince un 1mln di dollari alla lotteria per poterla ricostruire

Come dice un vecchio detto: la speranza è l’ultima a morire e questa storia ne è forse uno degli esempi più eclatanti. Un uomo del Queensland che vuole mantenere l’anonimato, aveva perso la casa di famiglia e tutti i suoi ricordi in un brutto incendio, ma grazie a una sostanziosa vincita potrà ricostruirla.

Scoppiato nel bosco vicino, il rogo era arrivato fino alla sua casa inghiottendo qualsiasi cosa. Un evento che aveva gettato l’uomo nello sconforto, soprattutto perché la casa non era assicurata. Ma il destino che prima ha tolto, ha poi avuto un risvolto diverso e quello che è successo ha davvero dell’incredibile.

L’uomo ha, infatti, vinto alla lotteria un milione di dollari con una tempistica semplicemente perfetta. La notizia data da Lauren Cooney di The Lott ha fatto il giro del mondo.

“Il vincitore viene da Mount Cotton in Redland, a sud di Brisbane, ma possedeva una proprietà di famiglia a nord del New South Wales colpita duramente dagli incendi. Mi ha detto che aveva perso tutto”, ha spiegato la donna.

Come dicevamo, la casa non era assicurata e l’uomo era caduto in uno stato depressivo non sapendo più cosa fare per lui e la famiglia.

“Mi ha detto che senza questa vincita non sarebbero mai stati in grado di ricostruire la casa ‘molto speciale per loro’ perché custodiva tutti i ricordi d’infanzia”, ha detto ancora Cooney.

L’uomo dopo l’incendio era tornato in quelle stanze divorate dalle fiamme, ma l’unica cosa che era rimasta intatta erano delle tazze da tè. Adesso con questa vittoria, le cose cambieranno.

“Ha detto che non avrebbe potuto immaginare un tempismo più impeccabile. Questo è un miracolo”.

