Buon compleanno Leo, amico della Terra. Tutto quello che ha fatto e sta facendo DiCaprio per l’ambiente

Oggi Leonardo DiCaprio compie 46 anni e, solo nell’ultimo anno, ha fatto più lui per l’ambiente che qualsiasi leader del mondo.

L’impegno di DiCaprio per la tutela del Pianeta non è una novità: l’attore americano infatti porta avanti da oltre vent’anni numerose battaglie per salvaguardare la natura e gli animali, attraverso donazioni, petizioni e altre iniziative volte a proteggere le foreste, salvare animali selvatici, sostenere aziende che lavorano per un futuro sostenibile.

È ad esempio anche grazie all’impegno di DiCaprio se 10 orche e 87 beluga hanno finalmente trovato la libertà dopo mesi di prigionia nell’Estremo Oriente russo. Uno scandalo che ha scatenato un’ondata di critiche.

È stato infatti Leo a lanciare una petizione su Change, che ha raccolto quasi 1,5 milioni di firme e ha attirato l’attenzione dei media fino ad arrivare alla decisione del governo russo a intervenire per risolvere la situazione scandalosa di questi animali.

DiCaprio è anche uno dei sostenitori del corridoio che consentirà di salvare puma e leoni dall’estinzione. Il corridoio, la cui costruzione costerà 87 milioni di dollari, sarà realizzato sull’autostrada a dieci corsie che si trova a Nord-ovest di Los Angeles e collegherà le varie parti della catena montuosa di Santa Monica permettendo il passaggio degli animali selvatici, che potranno così riprodursi.

Di recente, la star di Holliwood ha donato attraverso la sua fondazione oltre 100 milioni di dollari per fermare la caccia, un investimento volto ad aiutare animali come le giraffe che a causa dei bracconieri rischiano di finire nella lista delle specie in via di estinzione.

Dobbiamo ringraziare sempre Leo se dal 2009 le tigri in Nepal sono raddoppiate: Il WWF e la DiCaprio Foundation hanno lavorato duramente insieme contro il bracconaggio e a tutela delle aree di riproduzione della tigre e dei corridoi critici per assicurare gli spostamenti degli animali.

L’impegno di DiCaprio non finisce di certo qui. Insieme alla vedova di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs e a Brian Sheth, presidente del fondo di private equity Vista Equity Partners, a luglio di quest’anno Leo ha lanciato Earth Alliance, un’alleanza miliardaria per tutelare l’ambiente e salvare gli indigeni.

E ancora, grazie al prezioso contributo di DiCaprio la giungla Maya del Guatemala ha finalmente ricominciato a crescere, dopo decenni di devastazione causata da incendi boschivi incontrollati, narcotraffico e cattiva gestione del territorio.

Grandissimo poi l’impegno di DiCaprio nei confronti della foresta amazzonica. Dopo i devastanti incendi che hanno colpito l’Amazzonia a partire dalla scorsa estate, Leonardo ha donato ben 5 milioni di dollari per controllare i roghi e ripristinare la foresta.

DiCaprio ha inoltre collaborato con Will Smith, con cui ha creato due modelli di sneaker in edizione limitata, realizzate in modo sostenibile e con materiali naturali. il cui ricavato è stato devoluto a un fondo per salvare l’Amazzonia.

Non è raro che DiCaprio sostenga start up sostenibili o investa in prodotti nati per tutelare l’ambiente e la fauna. Nel 2018 ha lanciato Do not Let Them Disappear, una linea di abbigliamento vegan insieme alla primatologa Jane Goodall per sostenere la conservazione delle scimmie.

Sempre nel 2018 l’attore è entrato a far parte di Kingo, azienda del Guatemala che fornisce kit di energia solare a basso costo a comunità che altrimenti non avrebbero accesso alla rete elettrica.

Un anno prima, DiCaprio ha scommesso su Hippeas, startup americana che produce snack vegani e sull’ormai nota Beyond Meat, società californiana che produce il burger 100% vegetale che ricorda la carne di manzo, il Beyond Burger.

Infine, DiCaprio ha prodotto e diffuso numerosi documentari sull’ambiente da Cospiracy, noto film del 2015 sull’impatto ambientale degli allevamenti, a Ice on Fire, documentario uscito lo scorso giugno per offrire nuove soluzioni contro la crisi ambientale.

Ed è di pochi giorni fa l’annuncio di un nuovo film sostenuto anche da Leo, Eating our way to extinction che promette di mostrare al mondo i motivi per cui tutti dovremmo passare subito a un’alimentazione vegana per salvare il la Terra.

Insomma, l’impegno di Leonardo DiCaprio per l’ambiente è davvero importante, tanto che è praticamente impossibile elencare tutte le iniziative con cui l’attore si è battuto e si batte per amore del pianeta. Il pensiero verso l’ambiente non abbandona mai l’attore americano, nemmeno durante premiazioni importanti come il Golden Globe e il tanto ambito Oscar.

Che dire, auguri Leo e grazie!

