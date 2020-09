Il vigile del fuoco piange dopo aver salvato bambino di 4 anni che stava annegando: “Mi ha ricordato mio figlio”

Le sue lacrime mentre abbraccia quel bambino, strappato alla furia delle onde, stanno facendo il giro del mondo, immortalata da una fotografia davvero commovente. E’ la storia a lieto fine che vede come protagonista un vigile del fuoco, che nei giorni scorsi ha salvato un bambino di 4 anni che stava per annegare, in mare.

E’ accaduto lo scorso fine settimana a Guarujá, una località di mare brasiliana, nello stato di San Paolo. Il bambino si trovava in spiaggia e giocava con i due fratelli, di 13 e 18 anni. Mentre giocava con le boe, quasi a riva, è stato trascinato dalla corrente. I genitori se ne sono immediatamente accorsi ma la furia delle acque aveva spinto i tre lontano dalla riva.

Stavano rischiando tutti di annegare ma in loro soccorso è arrivato un bagnino. Joel, un vigile del fuoco, ha visto da lontano che c’erano tre persone in difficoltà in mare s senza pensarci due volte si è tuffato. solo dopo essersi avvicinato ha capito che si trattava di bambini e ragazzi.

Herói 🙏💙 Um bombeiro se emocionou ao resgatar uma criança de apenas quatro anos na Praia das Astúrias, no Guarujá (SP)…. Pubblicato da A Gazeta ES su Lunedì 14 settembre 2020

Fortunatamente, il bagnino e Joel sono arrivati ​​in tempo e sono riusciti a portare in salvo tutti. Il vigile del fuoco ha raccontato che il piccolo era molto spaventato e gli ha ricordato il figlio, che ha la stessa età.

“Era così piccolo, magro, non riusciva a stare sul galleggiante. È stato allora che gli ho detto di venire con me e lui ha detto che era molto spaventato e mi ha abbracciato, proprio come fa mio figlio quando ha paura di qualcosa”, dice Joel. “In quel momento, pensando a mio figlio mi sono emozionato. Ho dovuto cercare di contenere la scarica di adrenalina per portarlo a riva. La foto scattata mostra che sono con lui in braccio come se fosse mio figlio, l’emozione è stata fortissima. È stata scattata proprio mentre mi stavo asciugando le lacrime”.

Per fortuna sia i due bambini che il ragazzo stanno bene ma nessuno di loro, compreso Joel, dimenticherà la disavventura.

