Keanu Reeves dona il 70% dei incassi di film come Matrix per salvare i bambini con leucemia

La star canadese finanzia la ricerca contro la leucemia, donando una enorme somma di denaro proveniente dai guadagni di Matrix

Keanu Reeves, attore canadese divenuto famoso per il ruolo di Neo nella fantascienza di Matrix, è noto per la sua immensa generosità. Il volto dell’ultimo Matrix, uscito da pochissimo, ha appoggiato negli anni ospedali pediatrici e associazioni di beneficenza, sostenendone le attività e le spese.

Reeves, la cui vita non è mai stata facile, si è sempre dedicato al sociale, impegnandosi personalmente per la raccolta di fondi e facendo frequentemente donazioni.

Una delle cause da lui più sentite è sempre stata la lotta alla leucemia che ha interessato l’attore quasi in prima persona. Sua sorella minore, Kim Reeves, ha combattuto una grave forma di leucemia per oltre 10 anni, prima di vincere la terribile battaglia, grazie anche sicuramente all’aiuto del fratello che l’ha sostenuta in tutto, allontanandosi dalla cinematografia pur di starle vicino.

Alla ricerca contro la leucemia Keanu Reeves avrebbe donato recentemente oltre 30 milioni di dollari, ossia circa il 70% dei guadagni di Matrix. Continuerebbe a portare avanti le sue generose azioni tramite una fondazione privata che però non riporta il suo nome. Il motivo?

Non voglio che ci sia il mio nome attaccato alla fondazione. Voglio che questa continui a fare ciò che fa

così aveva dichiarato Reeves in una intervista. Una scelta da parte di una persona dal cuore d’oro.

