L’insegnante che vende panini per portare la madre malata terminale a fare il viaggio dei suoi sogni

Quando l’anno scorso a sua madre è stato diagnosticato un cancro terminale, il professor Dustin Vitale ha deciso di realizzare il suo più grande desiderio: vedere le piramidi in Egitto. Un viaggio molto costoso per il quale ha raccolto fondi vendendo panini.

Purtroppo, alla madre del professor Vitale, è stato diagnosticato un cancro alla vescica in fase terminale ma c’è ancora tempo per poter realizzare il suo sogno: visitare con la sua famiglia le famose piramidi d’Egitto.

Un viaggio che però è particolarmente costoso. Sono necessari infatti oltre 10.000 dollari per realizzare questo suo ultimo desiderio dato che la donna vorrebbe portare con sé tutti e 14 i membri della sua famiglia.

Chissà quanto tempo avrebbe impiegato Dustin per raggiungere quella cifra contando solo sul suo stipendio di insegnante di liceo a Philadelphia (USA). Ma il tempo che resta a sua madre, purtroppo, non è molto e il professore ha pensato allora di trovare un altro sistema per raccogliere il denaro necessario al viaggio: vendere panini realizzati con la ricetta di sua madre, accompagnati da patatine fritte.

I suoi primi clienti sono stati amici e parenti ma presto si è sparsa la voce, la storia è stata raccontata dai media locali e per acquistare i panini dopo pochi giorni bisognava fare la fila. Il proprietario di un camioncino per lo street food si è offerto di dare a Dustin il suo mezzo e dopo sole sei settimane il ragazzo è riuscito a raccogliere tutti i fondi necessari al viaggio in Egitto.

Viaggio che è previsto entro la fine dell’anno, Covid permettendo.

“Se avesse chiesto di andare sulla luna, avrei fatto in modo che accadesse”, ha dichiarato Dustin.

Una storia che ci mostra di cosa è capace il grande amore di un figlio per sua madre.

Fonte: CBS News

