Insegnante trasforma il suo furgone in un’aula mobile per raggiungere gli studenti senza internet

La pandemia da coronavirus, come ben sappiamo, ha stravolto le nostre vite e ci ha costretti a cambiamenti che hanno riguardato anche le scuole, chiuse in ogni parte del mondo. Dal Messico arriva la storia di un’insegnante che ha creato una vera e propria aula mobile per poter raggiungere e aiutare i suoi studenti.

Alcuni maestri e insegnanti, in questi tempi difficili, si sono fatti notare per aver compiuto dei gesti “importanti” nei confronti dei loro studenti. Persone che, consapevoli dell’importanza del loro ruolo e della responsabilità che hanno, si sono mostrati generosi e hanno ideato soluzioni per rendere meno gravoso il distacco dalla scuola, aiutando i ragazzi al meglio delle loro possibilità.

Solo pochi giorni fa vi avevamo raccontato la storia del professor Ferdinando Bonessio che, di fronte al problema di una sua studentessa che non riusciva a connettersi per sostenere l’esame di terza media, si è messo in macchina e l’ha raggiunta per offrirle il suo cellulare.

Uno dei problemi più grandi (relativamente alla scuola) che la pandemia ha fatto emergere è proprio il fatto che, la didattica a distanza prevede l’utilizzo della rete ma, molti studenti, non hanno accesso a una wifi, né a computer o tablet. Diversi insegnanti, quindi, hanno deciso di contattare e raggiungere in altro modo i loro studenti che non dispongono di risorse sufficienti.

E’ il caso di Nay, un’insegnante di Apaseo el Grande, a Guanajuato, in Messico che, per aiutare i suoi studenti, ha deciso trasformare il suo furgone in un’”aula mobile“, mettendo due sedie e una scrivania sul retro. Con questo mezzo, la professoressa raggiunge di casa in casa i suoi studenti che non hanno accesso a Internet.

L’immagine di Nay con uno studente sul furgone è diventata virale su Twitter.

Ella es Nay, una maestra de Apaseo el Grande, Guanajuato. Adaptó la parte trasera de su camioneta como un salón de clases móvil y poder ir casa por casa con sus alumnos. Además, lleva todas las medidas sanitarias. Gente guanajuatense así, sacará al país adelante. pic.twitter.com/UXqsr6rnRc — Somos de León (@somosdeleongto) June 15, 2020

♥️EJEMPLO DE MAESTRA EN AGS♥️ Circula en redes sociales la foto de Nay, maestra del municipio de Calvillo #Aguascalientes.

Ella imparte clases en la caja de su camioneta con sus alumnos que no tienen posibilidades de contar con computadora ni internet.#CentroNoticiasInforma pic.twitter.com/Oi0AhKqFYQ — Centro Noticias (@CentroNoticias5) June 14, 2020

L’insegnante, come potete vedere in parte anche dalla foto, segue le linee guida per evitare il contagio: sterilizza sempre tutto con l’alcol, indossa la mascherina e frequenta sempre uno studente alla volta.

Un grande esempio di dedizione e amore per il proprio lavoro e per i suoi ragazzi in un momento così difficile!

