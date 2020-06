L’infermiera eroina che ogni giorno raggiungeva l’ospedale in bici sfidando la pioggia torrenziale ha commosso il mondo intero

Lei si chiama Mary Luz Salazar, è un’infermiera di Santa Cruz de la Sierra che ogni giorno, con la sua bicicletta, sfidando condizioni meteorologiche pessime, ha raggiunto il suo posto di lavoro, l’Ospedale, per aiutare le persone malate e chi, in questo difficile periodo, è stato contagiato dal coronavirus.

Mary Luz è l’unica in famiglia a lavorare regolarmente e nonostante non sia nata in un contesto facile, ha sempre continuato a portare avanti il suo sogno, quello di diventare un medico. Laureatasi nel 2012 dopo aver studiato come assistente infermieristica, ora lavora presso il Centro sanitario e porta avanti i suoi studi di biochimica e farmacia, che dovrebbe concludere quest’anno.

Unica figlia femmina, unica professionista con uno stipendio fisso in famiglia, ha seguito la propria vocazione senza mai demordere e vederla raggiungere, in divisa da infermiera, l’ospedale in bicicletta sotto la pioggia incessante, ha commosso il mondo intero. Tant’è che la foto, scattata da un passante, è diventata subito virale e moltissimi boliviani prima, seguiti da persone di tanti altri paesi, l’hanno condivisa facendole i complimenti.

Mary Luz Salazar es la valiente enfermera que acaparó la atención de los medios informativos en Bolivia!👏🏽👏👏🏽👏Mary Luz… Pubblicato da El.Crack su Lunedì 22 giugno 2020

E ora c’è anche una buona notizia che la riguarda, anzi due, perché, dopo essere diventata famosa tramite il web, il Ministro della Salute della Bolivia ha deciso di assicurarle stabilità lavorativa permanente, cosa che prima, lavorando sotto contratto a tempo determinato, non aveva.

Inoltre il marchio Honda, impressionato dalla sua storia, ha deciso di regalarle una moto che di certo le faciliterà il percorso. Brava Mary Luz!

Héroe Ahí la tienen.!!A la Lic. MARY LUZ SALAZAR.Llegaste sanita a casa.Felicidades y siga adelante.Mujer valienta.!!! Pubblicato da Roboré Te Informa. su Lunedì 22 giugno 2020

FONTI: Facebook/Upsocl

