L’imprenditore che ha pagato le bollette arretrate di 114 famiglie in difficoltà a causa del Covid

Si chiama Michael Esmond e vive in Florida l’imprenditore che ha deciso di pagare le bollette arretrate di 114 famiglie della sua zona, pesantemente provate dall’uragano Sally e dal Covid.

Michael vive a Gulf Breeze e la sua generosità si era fatta notare già lo scorso anno quando aveva pagato le bollette di 36 famiglie della sua comunità. Quest’anno, ai problemi economici causati dalle conseguenze dell’uragano Sally, si sono aggiunti quelli della pandemia e ha pensato così che poteva e doveva fare di più per aiutare le famiglie in difficoltà.

Esmond ha donato allora ben 7.615,40 dollari utili a pagare le bollette scadute di 114 famiglie, secondo quanto dichiarato da Joanne Oliver, supervisore della fatturazione dei servizi pubblici della città.

Tutto questo è stato possibile visto che gli affari di Esmond, 74 anni, proprietario di Gulf Breeze Pools and Spas anche nel 2020 sono andati molto bene.

“Abbiamo avuto un buon anno, ed è per questo che voglio condividere quello che ho con le persone che ne hanno bisogno “, ha dichiarato alla CNN.

Un gesto molto nobile che arriva da una persona a cui però le cose non sono andate sempre così bene. Lui stesso si è trovato in difficoltà economiche molto tempo fa e negli anni ’80 le sue utenze furono bloccate.

“Sono stato sfortunato come lo sono le persone oggi, ho avuto problemi a pagare le bollette e crescere tre figlie . La compagnia del gas ha spento il gas e non abbiamo avuto riscaldamento. È stato l’inverno più freddo che abbia mai vissuto nella zona e le temperature erano a una cifra” ha raccontato l’imprenditore.

Anche la tempistica della donazione di Esmond non è casuale. Si stanno avvicinando infatti le festività natalizie:

“Le persone non possono permettersi di pagare le bollette e mettere il cibo in tavola, quindi spero che fare la mia parte e pagare alcune bollette per queste persone tolga loro un po’ di stress durante il periodo natalizio”