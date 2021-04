Good Deeds Day: oggi 11 aprile si celebra la giornata delle buone azioni

Avete mai sentito parlare del “Good Deeds Day“? Nata nel 2007 in Israele da un’idea dell’imprenditrice e filantropa Shari Arison, è un’iniziativa che si propone di diffondere buone azioni in tutto il mondo, dedicando ad esse una giornata in particolare, l’11 aprile di ogni anno.

Tutti possono partecipare attivamente facendo una buona azione verso gli altri, come dichiarato dalla stessa fondatrice:

“Credo che se le persone volessero pensare bene, parlare bene e fare qualcosa di buono, le catene della bontà si espanderebbero in tutto il mondo. Il Good Deeds Day è diventato il giorno più importante per fare qualcosa di buono”.

L’evento, che negli anni si è ingrandito coinvolgendo un numero sempre più crescente di paesi, quest’anno è incentrato sul tema della riconnessione. La fondatrice ha affermato che, nonostante la pandemia, si può comunque fare del bene, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza.

Il movimento è seguito anche in Italia ma purtroppo, vista la situazione attuale, quest’anno non sono previste iniziative, come si può leggere sulla pagina fb del movimento.

❤️Domenica 11 Aprile è il Good Deeds Day❤️Qui in Italia, vista la situazione ancora molto complicata dovuta alla… Posted by Good Deeds Day Italia on Friday, April 9, 2021

Per verificare e aderire alle iniziative in corso negli altri paesi, potete consultare il sito Good Deeds Day. E in ogni caso, basta una buona azione per offrire il proprio contributo!

FONTE: Good Deeds Day

Leggi anche: