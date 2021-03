Giulia Muscariello, la ragazza che ha perso la gamba per salvare l’amica, è ora Alfiere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 28 nuovi “Alfieri della Repubblica”, veri e propri giovani eroi dell’era Covid. Ragazzi e ragazze che nel corso del 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali. Tra di loro c’è Giulia Muscariello che ha perso una gamba per salvare l’amica coinvolta in un incidente stradale.

Giulia ha solo 18 e risiede a Cava de’ Tirreni (SA), la sua storia è caratterizzata da un grande gesto di altruismo che le è costato molto caro. La ragazza, il 31 luglio scorso, non ha esitato a gettarsi di fronte ad un auto in corsa pur di spingere via l’amica che stava per essere travolta.

Purtroppo la macchina l’ha colpita ad una gamba e, nonostante l’intervento tempestivo dei medici, è stato necessario amputarla.

Nella motivazione della scelta di nominare Giulia Muscariello come Alfiere della Repubblica si legge:

“Per il coraggio e l’altruismo mostrati nel momento drammatico in cui è stata investita da un’automobile fuori controllo. Grazie alla prontezza del suo gesto, l’amica più cara è riuscita a salvarsi. Su di lei invece l’incidente ha lasciato segni pesanti”

Come ha raccontato Giulia in un’intervista a La Repubblica, il suo è stato un gesto istintivo e spontaneo nei confronti della sua amica Chiara, a cui è legatissima fin dall’asilo.

Così ha commentato la nomina ad Alfiere della Repubblica:

“Questo attestato ora è un motivo per non rimanere in trappola in quella notte buia, è uno stimolo per tornare alla mia vita, alla normalità e prima non la vedevo nemmeno un po’. Non riesco a capire come mai mi vogliono tutti bene, ma mi piace che lo facciano e che tra i tanti ci sia anche il capo delle Stato Sergio Mattarella. Andrò da lui al Quirinale con i miei ma soprattutto porterò Chiara”.

Fonte: Quirinale / La Repubblica / Salerno Today

