Salva 3 gattini con le code intrappolate nel ghiaccio versandoci sopra il suo caffè

Stavano morendo di freddo questi 3 gattini dello Stato dell’Alberta, in Canada, quando un uomo di nome Kendall Diwisch li ha visti e, per salvarli dal congelamento, ha versato il suo caffè tiepido a terra, sciogliendo il ghiaccio che teneva intrappolate le code dei mici.

E’ stata un’idea geniale che gli è venuta in mente d’improvviso, non avendo altro a disposizione per aiutarli, e che ha funzionato immediatamente. Il ghiaccio si è sciolto e i mici si sono liberati senza ferite né scottature.

Diwisch ha pubblicato su Facebook la sua piccola grande impresa e il post è diventato immediatamente virale:

“Così oggi ho trovato questi tre ragazzi su una delle strade sul retro vicino ad uno dei miei pozzi… Le povere creature si sono congelate nel ghiaccio, quindi sono rimaste lì tutta la notte.”

Dopo averli salvati, li ha portati a casa per aiutarli a riprendere le forze e ha chiesto se qualcuno era intenzionato ad adottarli:

“Li ho portati a casa, nutriti e gli ho dato da bere, sembrano essere sani e amichevoli. Se qualche amico sta cercando un nuovo amico per la propria famiglia, fateci sapere perché avranno bisogno di casa. Tutti e tre sembrano essere maschi, e gli abbiamo dato anche il dewormer.”

Fortunatamente hanno già trovato una nuova casa dove potranno vivere tutti insieme:

“Tutte e tre le piccole canaglie sono andate nella loro nuova casa oggi dove possono stare insieme invece che separate. Tutte e tre stanno mangiando e bevono e sono molto energiche. Grazie per la considerazione di tutti e per esservi offerti di adottarli, cosa molto apprezzata.”

Una storia iniziata male che per fortuna ha un meraviglioso lieto fine!

Pubblicato da Kendall Diwisch su Mercoledì 22 gennaio 2020

