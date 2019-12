Muore in un incidente, ma i suoi gatti continuano ad aspettarla: gara di solidarietà per adottarli

I gatti sono lì che l’aspettano, ma purtroppo Tatiana non tornerà più a casa. La giovane infermiera di Poggiardo è morta dopo essere stata investita un uomo ubriaco. Adesso tutta la comunità si mobilita per trovare una casa ai suoi amici a quattro zampe rimasti soli.

Sorridente e amante degli animali in generale, nelle sue foto stringeva spesso uno dei suoi gatti. Viveva con loro e non si risparmiava per nessuno, soprattutto per randagi o gatti abbandonati. La ricordano così gli amici, che ancora sono sotto shock per quello che è successo.

Tatiana Renna, la trentaduenne infermiera era uscita in bici come tutti i giorni. Originaria di Cellino San Marco (Brindisi), ma residente a Poggiardo, nella provincia di Lecce, è stata vittima di un incidente stradale. Mentre attraversava un incrocio è stata travolta da un’auto guidata da un uomo positivo al test dell’alcol e poi arrestato per omicidio stradale.

Vi prego di condividere tutti, Tatiana Renna morta per colpa di chi si mette alla guida umbriaco.. Così Giovane una… Pubblicato da Carovini Antonella su Domenica 1 dicembre 2019

Una tragedia che ha colpito tutto, anche i suoi amici a quattro zampe, ben 22 gatti che ancora aspettano il ritorno della loro amica umana. Un legame indissolubile che è stato spezzato barbaramente. Tantissimi felini, ma tutti con un posto speciale nel cuore di Tatiana che dopo il lavoro, non dimenticava mai di dispensare coccole e attenzioni. Alcuni vivevano in casa con lei, altri li accudiva per strada.

E adesso, Poggiardo si mobilita per trovare una casa e una nuova famiglia a questi gatti e li aiuti a superare questo terribile lutto.

Poggiardo, LecceChiediamo a tutti di aiutare i gatti della volontaria Tatiana Renna a trovare adozione.. sono circa 22,… Pubblicato da Alessandra Semproni su Domenica 1 dicembre 2019

“Chiediamo a tutti di aiutare i gatti della volontaria Tatiana Renna a trovare adozione.. sono circa 22, amati e accuditi come figli.La loro padroncina è morta tragicamente, uccisa da chi si è messo alla guida ubriaco! Complimenti ai volontari A.V.I.A. e Adottadog per tutto ciò che fanno per i nostri amici a 4 zampe”, si legge su Facebook.

Se qualcuno volesse adottare questi gattini rimasti improvvisamente e tragicamente soli contattare il numero 380 24 25 613 o ancora Simona 3209503658, Kiara 3292904735

Foto: Facebook

Leggi anche: