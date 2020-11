Famiglia generosa raccoglie più di 5.000 regali di Natale da donare ai bisognosi

Per questo Natale (decisamente anomalo e sfortunato), una famiglia dal cuore generoso ha raccolto più di 5.000 regali, per un totale di £ 50.000, destinati a famiglie bisognose.

Nick Smith, la compagna Jess e i loro figli, che gestiscono il profilo TikTok “The Smithy Family“, hanno deciso di portare un po’ di allegria a chi, viste le circostanze difficili dovute alla pandemia in corso, quest’anno non potrà permettersi festeggiamenti natalizi né regali vari.

Sfruttando la propria popolarità su TikTok, hanno coinvolto i follower per riempire 60 calze di regali. E moltissimi seguaci hanno contribuito facendo donazioni tramite una lista dei desideri di Amazon pensata per l’occasione.

La cosa straordinaria è che sono riusciti ad accumulare oltre 5.000 regali in poco più di 3 settimane. E nonostante l’elevato numero raggiunto, non hanno intenzione di fermarsi. Vorrebbero riuscire a raddoppiare le donazioni prima del 7 dicembre, in modo da avere ancora più regali da spedire alle famiglie bisognose del Regno Unito.

Davvero una bella idea!

FONTE: Ladbible

