Coppia eredita oltre un milione e mezzo di dollari e li usa per salvare una riserva in Tasmania

Cosa fareste con un’eredità di un milione e mezzo di dollari? La stragrande maggioranza di noi userebbe la somma per acquistare la casa dei sogni, concedersi viaggi e oggetti di lusso, o per cambiare finalmente vita.

Ann e Bruce McGregor, da sempre impegnati nella tutela ambientale, hanno invece deciso di investire la loro eredità per salvare la Prosser River Reserve, riserva naturale in Tasmania, stato insulare al largo del sud dell’Australia.

La coppia ha ereditato ben 1,6 milioni di dollari dopo la scomparsa di David, padre di Bruce, e ha utilizzato la somma per acquistare 1.534 ettari di terre per conto di Tasmanian Land Conservancy, organizzazione no-profit che gestisce e tutela siti naturali.

Tra i terreni acquistati spicca la Riserva del fiume Prosser, un luogo preso di mira da numerosi agricoltori. Sebbene la zona sia stata già parzialmente disboscata in passato per fare spazio ad alcuni allevamenti di pecore, si tratta di una riserva che ha conservato in buona parte la sua bellezza selvaggia e che ospita specie vegetali e animali a rischio, tra cui numerosi uccelli e mammiferi, incluso il diavolo della Tasmania (Leggi anche: Il Diavolo della Tasmania torna a casa! Dopo 3mila anni, liberati in natura 26 esemplari).

Grazie al lascito dei McGregor, la Tasmanian Land Conservancy ha guadagnato oltre il 10% di terre in più sotto la sua tutela in un’area strategica che funge anche da corridoio verde per diversi animali, consentendo loro di spostarsi tra le varie zone naturali.

Fonti di riferimento: The Guardian/Tasmanian Land Conservancy

Leggi anche: