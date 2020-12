Le donne che dichiarano guerra a Glovo con le loro biciclette e un delivery etico [VIDEO]

A Barcellona 6 donne tra i 35 e i 45 anni hanno fondato “Les Mercedes”, una società di delivery etico tutta al femminile che compete con i colossi della distribuzione come Glovo e Amazon.

Fino al marzo 2020 Ariadna Serra era la responsabile di una compagnia che organizzava tour in bicicletta per studenti stranieri. L’arrivo del Covid19 e il conseguente periodo di quarantena stavano mettendo in ginocchio la piccola società catalana. Il rischio di perdere il lavoro era praticamente assicurato, ma l’imprenditrice e le sue colleghe non si sono perse d’animo, trasformando l’attività turistica in un servizio di delivery etico e sostenibile.

Serra ha dichiarato a Reuters:

Non è solo una società di consegna. Vogliamo andare un po ‘oltre.

Les Mercedes infatti cerca di promuovere l’idea di una città attenta ai diritti delle donne e rispettosa dell’ambiente, ma vuole anche offrire posti di lavoro dignitosi, incoraggiare il consumo responsabile e sostenere l’economia locale.

Questo servizio di delivery vuole soprattutto essere un “modello alternativo” ai servizi di consegna che sfruttano i lavoratori. L’ impatto di Amazon nei negozi locali è una questione chiave nel dibattito politico a Barcellona, ​​il consiglio comunale sta valutando di far passare una tassa sulle grandi piattaforme di shopping online.

Attualmente Les Mercedes ha circa 50 clienti principali come negozi di alimentari e fiori, ma anche gruppi di acquisto.

Serra ha anche dichiarato:

Il 2020 Ci ha tolto un lavoro ma ce ne ha dato un altro. Nonostante tutto, siamo molto contente. Guardando al 2021, penso che continueremo qui e non smetteremo di combattere.

