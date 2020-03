Coronavirus: doniamo un tablet agli ospedali per ‘riunire’ malati e familiari

Donare un tablet per consentire ai ricoverati in isolamento per via dell’emergenza coronavirus di comunicare via Skype con i familiari. L’appello lanciato da medici e infermieri di Brescia non ha lasciato indifferenti e in tanti, si sono prodigati per regalare un momento di gioia a chi, sta passando momenti difficili.

I primi sei tablet sono già stati distribuiti: sono arrivati al Giornale di Brescia che aveva rilanciato l’iniziativa e poi in nemmeno 24 ore, in reparto grazie all’Associazione Artigiani. Il cuore grande di chi, comprende il momento di sofferenza e vuole rendersi utile. Dopo il decreto ministeriale che invita tutti a restare a casa per arginare il diffondersi del coronavirus, le nostre vite sono cambiate. Ma ancora una volta, non bisogna lasciare da solo chi si trova in regime controllato. Ecco quindi che un semplice tablet può fare la differenza perché permette di videochiamarsi con familiari e amici e raccontarsi qualcosa.

Nei giorni scorsi, l’appello era partito da medici e infermieri di Brescia che chiedevano i tablet per i ricoverati dell’ospedale cittadino. Ma ci sono altri presidi sanitari e case di riposo che ne hanno bisogno esattamente per lo stesso motivo, quello di far comunicare i malati con mamme, papà, fratelli e altri separati dal coronavirus (ma non solo) e dal rischio contagio.

“Oltre alla prima donazione dei dispositivi, la nostra Associazione si è resa disponibile a fare da collettore delle offerte da parte di aziende e privati. I tablet saranno da consegnare al Giornale di Brescia, punto ufficiale di raccolta, poi verranno trasportati dai nostri taxisti alle strutture ospedaliere di Brescia e provincia che necessitano del supporto. Vi invitiamo ad anticipare la vostra donazione scrivendo una mail con i riferimenti del benefattore, la quantità di tablet messi a disposizione e quando si pensa di consegnare alla sede del giornale i prodotti”, scrive l’Associazione Artigiani su Facebook.

🆘TABLET | Avviciniamo i pazienti ai loro cariSono arrivati al Giornale di Brescia e poi portati all’Ospedale da un… Pubblicato da Assoartigiani – Associazione Artigiani di Brescia e Provincia su Sabato 14 marzo 2020

L’appello per associazioni e per i donatori

Se a Brescia ormai l’iniziativa è stata lanciata con successo, l’invito va adesso ad altre associazioni di tutta Italia che potrebbero farsi carico della raccolta e consegna dei tablet, così come ha fatto l’Associazione Artigiani. Alle associazioni interessate chiediamo di mettersi in contatto con il personale ospedaliero della propria città e organizzare il modo più appropriato e senza rischi per la raccolta dei tablet. Chi invece volesse donare un tablet su Brescia può scrivere o telefonare a [email protected]; 0302209821; 0302209822

