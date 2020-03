Ad Atlanta lavelli portatili per i senzatetto per lavarsi le mani e fronteggiare l’emergenza Covid-19

Tra le persone più colpite dalla pandemia ci sono sicuramente i senzatetto, persone che vorrebbero rimanere a casa, ma una casa non ce l’hanno. Con la chiusura di molte strutture come mense e dormitori, anche rispettare le più elementari norme igieniche può essere un problema. Ma fortunatamente c’è chi pensa a queste persone e ai loro disagi.

Terence Lester, direttore esecutivo della ONG Love Beyond Walls e il rapper cristiano Lecrae, hanno unito le forze per creare e distribuire dei lavabi in strada ad Atlanta per assicurare che i senzatetto possano lavarsi le mani e avere un minimo di igiene personale.

L’idea è nata dopo una conversazione telefonica tra Lester e Lecrae. “Quando è iniziata la pandemia, ho pensato: ma la comunità dei senzatetto come fa a rispettare le norme igieniche?”, ha detto Lecrae.

Every obstacle is an opportunity. An opportunity to grow, to love, to serve, to hope. Thank you @lovebeyondwalls for giving me an opportunity to serve. Support their efforts and your own local servants! pic.twitter.com/RmwE1dOkgI — Lecrae (@lecrae) March 21, 2020

L’igiene costante delle mani è essenziale, ogni giorno ci arriva questo monito. Da qui l’idea di stazioni di igiene. Complessivamente, 15 lavandini sono stati già installati e diffusi in tutta la città. Ma non solo, in ogni stazione c’è anche la distribuzione di cibo e bevande. Ogni stazione contiene 5 litri d’acqua e un distributore di sapone. Oltre a fornire gli strumenti per prevenire il contagio, Lecrae e Lester hanno insegnato ai senzatetto come disinfettare correttamente le loro mani e hanno fornito chiarimenti più dettagliati e tecnici sulla pandemia di coronavirus. Infatti, non tutti hanno accesso alle informazioni su ciò che sta realmente accadendo.

We planting major sinks around the city today @lecrae

.

This is not a game! I repeat, it is not a game!

.#lovebeyondwalls @lovebeyondwalls pic.twitter.com/ITT4WEyNJw — lovebeyondwalls (@LoveBeyondWalls) March 19, 2020

“Aumentiamo continuamente la consapevolezza e mobilitiamo un esercito di persone che hanno il coraggio di mettersi in gioco, di rompere le barriere e di sognare nuove soluzioni”.

Lecrae, 40 anni, è nato a Houston, ma considera Atlanta come la sua città. “È una città importante e in una città importante, anche i problemi sono forti “, ha detto Lecrae. “La città mi ha mostrato così tanto amore, quindi voglio restituire un po’ di gratitudine”.

We’re on the frontlines making sure everyone (the whole community) has access to water and soap to keep themselves protected.

.

Grateful for all the support! We hope people continue to love those living on the streets long after Corvus-19.

.#lovebeyondwalls @lovebeyondwalls pic.twitter.com/ufA9JtqVWu — lovebeyondwalls (@LoveBeyondWalls) March 22, 2020

“Ci sono tre modi per risolvere i problemi importanti nella società. Uno è la pubblicità: far sentire la tua voce, sia sui social media o altro. Due sono le politiche: assicurarti di essere informato sulle leggi che ci avvantaggiano. Tre è la produttività: assicurarsi che tu sia produttivo nel fare qualcosa”, ha detto Lecrae a WSB TV.

Yesterday, we planted more sinks around the city.

.

As we began to expand our “Love Sinks In Campaign,” we will keep in mind that we are fighting for people experiencing homelessness to have access to a basic human right—soap and water!

.#LoveSinksIn #lovebeyondwalls pic.twitter.com/NaJjITxnWR — lovebeyondwalls (@LoveBeyondWalls) March 23, 2020

Sin dall’inizio, Love Beyond Walls ha mobilitato migliaia di persone per aiutare coloro che sono vulnerabili e dimenticati. Un’organizzazione riconosciuta dal governo federale che offre tutto l’anno ( e non solo in questo momento di emergenza) sostegno e supporto agli invisibili della società. Speriamo che questa storia possa essere di spunto per iniziative del genere anche in Italia.

Fonti: Love beyond walls/WSB TV

