‘Io resto in corsia, tu resta a casa!’: gli eroi impegnati in prima linea hanno bisogno di noi!

“Io resto in corsia, tu resta a casa!”. Continua l’emergenza coronavirus e in prima linea ci sono loro medici, infermieri e operatori sanitari che fanno turni no stop per fronteggiare la situazione. Il Policlinico di Bari sui social lancia una campagna social per ‘fermare insieme il virus’.

Tutti uniti per invitare i cittadini a rimanere nelle proprie case, come indicato dal decreto del governo Conte e facilitare agli operatori della sanità, il loro lavoro. La campagna social partita dal Policlinico di Bari si diffonde a macchia d’olio, così medici e infermieri postano sui social una loro foto, al lavoro con un cartello dagli hashtag #iorestoincorsia #turestaacasa.

Per chi vuole partecipare

Un messaggio di speranza per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per invitare tutti al rispetto delle regole. Ora più che mai, è necessario fare dei sacrifici per non vanificare il lavoro di chi senza sosta lotta in corsia. Gli operatori della sanità che volessero partecipare all’iniziativa possono postare una loro foto su Instagram @polibari2020 o Twitter con gli hashtag #iorestoincorsia #turestaacasa.

Ecco alcuni degli scatti più belli:

Un fortissimo abbraccio a queste grandi donne e a tutti i loro colleghi che stanno lottando giorno e notte per salvare le nostre vite. ❤️ #iorestoincorsia #turestaacasa pic.twitter.com/q8rGwPngS9 — Enzo Abbinanti (@EnzoAbbinanti) March 11, 2020

Un abbraccio a tutti i miei colleghi dal Piemonte #iorestoincorsia 🇮🇹 #Turestaacasa 🇮🇹 Insieme ce la faremo ❤️ pic.twitter.com/tVjz8TReZ8 —  Stefania Stefi KT  (@KtStefi) March 13, 2020

🤳Sosteniamo la campagna Instagram del #PoliclinicodiBari #Iorestoincorsia, #turestaacasa. Un appello alla responsabilità che medici e operatori sanitari rivolgono ai cittadini per fronteggiare, insieme, l'emergenza #Covid19.

Scopri di più 👉 https://t.co/oERFQX315y pic.twitter.com/Jg4TeqjgF7 — Fiaso (@Fiaso_it) March 11, 2020

