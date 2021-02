Il primo ospedale per alberi del mondo ha appena aperto in India

Anche gli alberi hanno un loro ospedale: il Pushpa Tree and Plant Hospital nella città di Amritsar in India. I fondatori Rohit Mehra e Pallavi hanno un intento ben preciso: curare, conservare e piantare più alberi possibile.

Le persone del luogo possono segnalare alla clinica le piante non sane o difficili da accudire. Il team di esperti è composto da 10-12 botanici e scienziati della Punjab Agricultural University e della Guru Nanak Dev University. La squadra, supportata da diversi appassionati con il pollice verde, studia le cause delle malattie delle piante e le possibili soluzioni per farle tornare in salute.

L’associazione è fornita persino di una sorta di “ambulanza” in grado di intervenire direttamente in loco. I cittadini possono segnalare un albero malato tramite whatsapp, corredando il messaggio delle foto che mostrano le condizioni dell’albero.

La fondatrice Pallavi, ha dichiarato a Reuters:

Chiediamo alle persone di piantare sempre più alberi e di non tagliarli. Se succede loro qualcosa, chiamaci. Se non sono in grado di curare piante e alberi, lo faremo noi. La nostra ambulanza arriverà e fornirà un trattamento adeguato agli alberi e alle piante.

Leggi anche: