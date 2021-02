Il Charlie Chaplin pakistano che regala sorrisi in tempo di crisi

Usman Khan, 28 anni, è il nuovo Charlie Chaplin pakistano. Il ragazzo, travestito da Charlot, gira per le strade della vivace città di Peshawar, muovendosi in maniera buffa ed evitando per un pelo risciò, motociclette e autobus. Scene esilaranti che sembrano ricordare un film comico degli anni ’20 del Novecento!

Prima dell’emergenza sanitaria Usman vendeva giocattoli per bambini, ma durante la pandemia ha dovuto lasciare il lavoro. Si è quindi trasformato in un buffo personaggio che strappa il sorriso ad ogni passante che incontra.

Khan ha raccontato a Reuters:

A causa di questa pandemia le persone si sono stressate e alcune hanno rinunciato alla vita. Stavo guardando i video di Charlie e ho pensato: ‘Voglio fare come lui!’

Usman indossa il costume del famoso protagonista della pellicola “The Tramp” con i baffi finti, la bombetta, il bastone e un po’ di eyeliner sugli occhi. Scende così in piazza, spesso accompagnato dagli amici che lo filmano, sperando di portare l’allegria in questi tempi difficili.

Il Chaplin pakistano entra in una palestra per interrompere una partita di ping-pong, tentando di colpire la palla con il suo bastone, attira l’ira dei negozianti mentre capovolge le loro merci, gioca con i bambini della città e canzona gli adulti.

Conquistare i cuori delle persone con la commedia muta è un compito difficile

ha detto Khan.

Il ragazzo ha aperto anche un profilo su TikTok, guadagnando più di 800.000 follower nel giro di pochi mesi. Alcuni sono cittadini pakistani, ma le gag piacciono anche a persone provenienti da altri Paesi.

Il giovane è stato notato persino da Shaukat Yousafzai, ministro della cultura, che ha offerto a Usman un lavoro per continuare a intrattenere le persone attraverso il suo talento.

Khan ha dichiarato:

Quando esco di casa, chiudo la porta ai miei problemi e cerco di portare felicità agli altri

