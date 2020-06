Campione di surf salva cucciolo di daino che rischiava di morire su una scogliera

Ha visto il povero cucciolo di daino incastrato in un anfratto roccioso, nel sassarese, in Sardegna. Il campione di surf Marco Pistidda si è trovato al posto giusto e al momento giusto e ha permesso all’animale di salvarsi da morte certa.

Classe 1982, Best LongBoard Rider 2017, Marco Pistidda è stato anche membro della nazionale italiana ai Mondiali di Surf Portogallo 2008 e dal 99 vola sulla sua tavola da surf. Oggi il campione gestisce una scuola di surf. Nei giorni scorsi a Sassari, per la precisione a a Porto Ferro era partito da Cala Dragunara verso la spiaggia di Porto Conte”

Il campione di surf, grande amante degli animali, si è comportato egregiamente appena ha visto l’animale in seria difficoltà. Come ha raccontanto sul suo profilo Facebook, insieme all’amica Lucia che era con lui, ha sentito un lamento. Poi i due hanno notato il cucciolo di daino, che era scivolato probabilmente nel dirupo e non riusciva a risalire.

Ieri durante un escursione in sup mai avremmo immaginato di vivere un'esperienza di questo genere. Lungo il tragitto, rasenti alla costa, abbiamo sentito un verso simile ad un lamento, ad un pianto…Accovacciato tra le rocce un cucciolo di daino stremato, spaventato e leggermente ferito. Siamo riusciti a prenderlo, caricarlo su una tavola e portarlo a riva dove ci aspettava il Corpo Forestale di Alghero che avrebbe accompagnato il piccolo a Bonassai al centro di recupero della fauna selvatica.Ci hanno dato la possibilità di andare a trovarlo finché non sarà pronto per tornare in libertà…Una storia a lieto fine che ricorderemo per tutta la vita❤️ Pubblicato da Marco Bonga Pistidda su Giovedì 4 giugno 2020

Marco e Lucia non hanno avuto dubbi, dovevano aiutarlo:

Col cucciolo in salvo, sono tornati in spiaggia e hanno consegnato il piccolo daino agli agenti della Forestale per il trasferimento nella riserva di Bonassai.

Marco Pistidda è un grande amante degli animali. Con l’associazione “Dei dell’acqua” Sardegna onlus si occupa anche dei cani di salvataggio delle unità cinofile:

Ieri abbiamo rinnovato il brevetto di salvataggio con la nostra coach. Un Grazie gigante va a Claudia Iride Pani per… Pubblicato da Marco Bonga Pistidda su Lunedì 1 giugno 2020

Una storia a lieto fine, che fa bene al cuore…e anche agli occhi!

Fonte di riferimento: Ansa, Facebook/Marco Bonga Pistidda

