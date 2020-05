Ordina un caffè al bar dopo 50 giorni di lockdown e decide di pagarlo 50 euro per aiutare la ripresa dell’attività

Questa bella storia di solidarietà ai tempi del coronavirus arriva da Marsala dove un cliente ha deciso di pagare 50 euro per un solo caffè. Il motivo? Aiutare la ripresa dell’attività dopo 50 giorni di chiusura.

Ha preso un caffè in un bar di via Roma a Marsala (Trapani) e ha lasciato in cassa 50 euro senza chiedere alcun resto. Alla cassiera, ovviamente sorpresa da tanta generosità, l’uomo ha fatto sapere:

“Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi”

E’ stato quindi il suo personale contribuito per aiutare una delle attività locali a riprendere, dopo il lungo periodo di chiusura imposto dal coronavirus.

L’identità dell’uomo, che stamattina si è gustato il primo caffè nel suo bar preferito dopo il lockdown, è rimasta sconosciuta ma il suo piccolo quanto significativo gesto è stato notato e la notizia è diventata virale. Se ne parla anche sui social.

La #ripartenza è anche questa. Fare uscire il meglio e il peggio dalla gente. — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 18, 2020

Durante questa emergenza sanitaria vi abbiamo raccontato tante storie simili in cui le persone hanno fatto del loro meglio per aiutare chi si trovava in difficoltà. Spesa sospesa, pizze regalate, aiuto agli anziani e babysitter gratis, sono solo alcune delle offerte di aiuto comparse in questi mesi.

Ora piano piano si riparte e ovviamente c’è da aiutare le attività a farcela, a superare questa crisi. Proprio oggi vi abbiamo suggerito di riprendere il più possibile ad acquistare dai piccoli negozianti della vostra zona. Anche se non avete da regalare 50 euro per un caffè non importa, ognuno fa quel che può e tutti insieme possiamo fare la differenza.

Fonte di riferimento: La Sicilia

