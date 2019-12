Bus degli angeli: torna a Milano il pullman che porta cibo caldo, coperte e un rifugio sicuro ai senzatetto

I senzatetto in inverno si trovano in seria difficoltà e rischiano addirittura la vita a causa delle temperature rigide. Per aiutarli a Milano torna anche quest’anno il Bus degli angeli.

Si tratta di una speciale navetta che assiste le persone senza fissa dimora ogni sera a Milano e che è attiva già dal 2011. Quest’anno ha un aspetto diverso ma il suo nobile obiettivo rimane sempre lo stesso: fornire un aiuto concreto a chi si trova ad affrontare la notte in strada.

I volontari che si trovano sul bus portano coperte, vestiti e assistenza ai senzatetto ma, cosa ancora più importante, gli offrono un rifugio sicuro e caldo dove riposarsi per alcune ore.

All’interno dell’autobus, come sempre, vi sarà anche un area ristoro dove le persone potranno mangiare.

Il servizio di navetta della solidarietà, ideato da Atm e City Angels, è già attivo da ieri e lo sarà fino al 27 marzo 2020 ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte. La navetta circolerà in alcune zone della città a seconda del giorno della settimana:

lunedì in piazza XXIV Maggio

martedì in stazione a Lambrate

mercoledì in Piazzale Cadorna

giovedì in Corso Europa

venerdì di nuovo in piazzale Cadorna

Un servizio indubbiamente utile considerando che, purtroppo, la cronaca di Milano (e non solo) in inverno riporta spesso casi di persone senza tetto morte per il freddo (due solo negli ultimi giorni).

Sempre a Milano e sempre i City Angel organizzano poi un’altra bella iniziativa: la vigilia di natale con i clochard!

Fortunatamente idee del genere stanno nascendo un po’ in tutto il mondo, vi abbiamo parlato del parcheggio negli Stati Uniti che di notte si trasforma in dormitorio, del benefattore anonimo che ha pagato 70 stanze d’albergo per i senzatetto e anche della geniale casa di cartone temporanea e portatile per i clochard di Napoli.

