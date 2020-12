Le buone notizie del 2020 per iniziare l’anno nuovo con ottimismo, nonostante tutto

Il 2020 è stato per tutti un anno terribile ma non sono mancate, nel caos generale causato dalla pandemia, le buone notizie. In un momento che continua a essere tanto difficile, è importante ricordarcene per non demordere e per ritrovare (almeno un po’) l’ottimismo.

Perché sebbene nel mondo ci siano ancora ingiustizie, guerre, fame, violenza, tutte cose che non possiamo e non dobbiamo dimenticare, nel corso dell’anno che sta per finire sono successe anche tante cose buone, sia sul fronte ambientale che per quanto riguarda i diritti. Ecco talcune delle notizie da ricordare per ispirarci e non perdere la speranza.

