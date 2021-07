L’artigiana che in Salento salva vecchie boe destinate alla discarica e le trasforma in opere d’arte

Erano vecchie boe arenate sulle coste tra Brindisi e Lecce e si sono trasformate in opere d’arte all’uncinetto grazie a Emiliana Pede, un’artigiana pugliese che ha lanciato un progetto di ecosostenibilità ambientale.

Si chiama ‘Adotta una boa’ e ha come obiettivo principale quello di ripulire le spiagge da rifiuti di difficile smaltimento, ovvero le boe che essendo di materiale plastico sono altamente inquinanti.

“Il progetto è ideato e realizzato da me, col patrocinio del comune di Castro. In questa avventura, per la raccolta e l’allestimento mi hanno aiutato due mie amiche Maria e Simona Stefano “le Sister”, ci spiega l’artigiana.

Abbiamo più volte parlato dell’inquinamento marino e delle tonnellate di rifiuti che finiscono sulle nostre coste: piatti di plastica, flaconi di detersivi, bicchieri, palloncini che distruggono l’ecosistema e soffocano pesci e tartarughe. Quante volte vi abbiamo raccontato che la plastica trasformandosi in microplastica viene scambiata per cibo? Pesci che poi arrivano anche sulle nostre tavole. Di recente, uno studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology ha stabilito che 386 specie di pesci hanno ingerito detriti di plastica, comprese 210 specie di importanza commerciale.

Per questo, l’idea di Emiliana Pede non può che fare bene all’ambiente. L’artigiana ha raccolto i gravitelli in spiaggia e con la tecnica dell’uncinetto, che ultimamente sta spopolando, li ha trasformati in opere d’arte che fino al 17 settembre coloreranno le strade del centro storico di Castro (Le).

“È il mio lavoro, sono un artigiana, e vivo al mare. Raccolgo di tutto in spiaggia e un giorno ho visto delle boe accatastate e mi hanno spiegato che sono di difficile smaltimento e quindi ho pensato subito che decorati e abbelliti potevano essere degli oggetti d’arredo (per chi ha spazio)”, ci spiega Emiliana Pede.

Per 25 di loro c’è stata una nuova vita tutta colorata, come del resto tutto ciò che tocca Emiliana che con l’uncinetto crea accessori e dà una seconda possibilità a videocassette e altri materiali di recupero. I gravitelli sono alti più di un metro e possono decorare adesso case, giardini, piscine ed attività commerciali, possono essere acquistati a un prezzo simbolico perché lo spirito dell’iniziativa è quello di educare al riuso e al riciclo.

