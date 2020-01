Aiutare koala e canguri dell’Australia con… i ricci e un biglietto a teatro ‘sospeso’

Un biglietto a teatro ‘sospeso’ che regala uno spettacolo a chi non può permetterselo e aiuta koala e canguri dimezzati dopo gli incendi che hanno devastato l’Australia. L’iniziativa è del Centro Recupero Ricci ‘La Ninna’ gestito da Massimo Vacchetta che insieme a Wild Life Protection e Comune di Alba, hanno deciso di fare una doppia buona azione.

Il 23 di febbraio ci sarà un concerto al teatro sociale di Alba dal titolo ‘Singing for Australia’ finalizzato appunto, a sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che è successo nel paese devastato dai roghi in cui è morto un milione di animali e in cui sono andati perduti ettari di terreno.

L’idea è simile al caffè sospeso di Napoli.

“Chi vuole essere doppiamente generoso compra il biglietto e rinuncia a venire o ne compra uno in più, dando la possibilità a chi non può generalmente permettersi di andare a teatro, di passare una bella serata”, ci spiegano dal Centro che da anni aiuta e salvaguarda i ricci in difficoltà.

Ma non solo. I fondi raccolti con i biglietti (ognuno del costo di 20 euro) saranno devoluti alle associazioni australiane che si occupano del recupero della fauna selvatica.

“Sarà un concerto con una cantante lirica e un coro, tutto l’incasso al netto delle spese verrà devoluto a tre associazioni Wild Life Victoria, The Kangaroo Island Wildlife Park e Koala Rescue Queensland”, dicono ancora dal Centro.

I fondi serviranno quindi per le cure, il soccorso degli animali e il ripristino del loro habitat naturale. “Faremo anche una raccolta fondi per l’Australia dalla nostra pagina Facebook Centro recupero ricci “La Ninna” e una diretta streaming dello spettacolo per sensibilizzare sempre più sul tema”.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CLICCA QUI

