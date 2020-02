Vigili del Fuoco salvano bambola precipitata dal terzo piano per restituirla al suo proprietario disabile

Domenica scorsa i Vigili del Fuoco Volontari di Joinville (SC) hanno ricevuto una richiesta d’aiuto davvero singolare: salvare una bambola di nome Nico. Era caduta dal terzo piano dell’edificio dove vive insieme al suo migliore amico, Sérgio da Silva.

Sérgio è un 49enne di Santa Caterina con disabilità intellettiva causata dalla mancanza di ossigeno nel cervello durante il parto, che gli ha bloccato la crescita mentale ai 6 anni di età. La bambola Nico gli era stata regalata dalla famiglia perché Sérgio ne era rimasto incantato dopo averla vista a casa della nipote di 8 anni.

Da allora Nico lo accompagna ovunque, sono inseparabili, e Sérgio la tratta come se fosse sua figlia, come ha spiegato sua sorella Solange:

“Ha vestiti e la cambia ogni giorno. Sérgio prende la bambola per lavarsi i denti quando si lava i suoi e festeggia il compleanno di Nico insieme ai suoi. Resta sempre con Nico, tranne quando va a lezione all’Apae. Quindi, dice alla bambola di essere carina e di fare un pisolino mentre è via”.

Na 🌘 noite deste domingo (23.fevereiro) soou o 🚨 alarme na corporação dos Bombeiros Voluntários de Joinville. Descrição… Pubblicato da Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville su Lunedì 24 febbraio 2020

Considerato quanto è importante Nico per Sérgio, la famiglia ha deciso di contattare i Vigili del fuoco per recuperare la bambola che, durante la caduta, era finita sul tetto del garage dell’edificio e che, quindi, non poteva essere recuperata in autonomia. Anche perché nel frattempo, nonostante sua sorella avesse cercato di distrarlo, Sérgio continuava a disperarsi per la perdita:

“Continuava ad andare sul balcone e guardare la bambola laggiù, e piangeva e parlava con lei. Non sapevamo cos’altro fare, tranne che chiamare i vigili del fuoco per aiutarci”.

Erano tutti convinti che i Vigili del Fuoco non avrebbero preso in considerazione la richiesta ma sorprendentemente Jaqueline Gonçalves del centro di emergenza ha compreso la situazione e ha deciso di intervenire.

Il pompiere José Custódio Farias ha dichiarato al riguardo:

“Quando ci hanno detto che era sdraiato su un tetto, ho immaginato che fosse in cima a una casa. Non capimmo nulla quando arrivammo ed era un edificio, fino a quando non vidi dove fosse la bambola. C’è un passaggio di circa tre metri e un altro di quattro metri di altezza. Poi c’era il tetto. Siamo saliti per vedere dov’era, ma non siamo riusciti a salire sul tetto perché non sapevamo com’era sotto, non era un tetto spesso”.

I vigili sono riusciti a recuperare la bambola con l’aiuto di un arco, gettandolo sul tetto e catturando, dopo diversi tentativi, Nico. Al rientro a casa, vedendola sul letto, Sérgio ha pianto di gioia, felicissimo di poterla riabbracciare.

Martedì i pompieri sono tornati a visitarlo e Sérgio li ha ringraziati nuovamente per il prezioso aiuto promettendo che Nico d’ora in avanti se ne starà alla larga dai balconi. Una storia a lieto fine che, dopo la pubblicazione sui social da parte dei Vigili, è diventata virale in tutto il mondo.

FONTI: Facebook/ NSC Total

Ti potrebbe interessare anche:

10 piccoli gesti di solidarietà che stanno cambiando il mondo