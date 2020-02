Il bambino di 9 anni che vende i suoi disegni per aiutare il gemello autistico

La creatività è di per sé meravigliosa e quando si unisce alla solidarietà produce cose uniche e speciali, esattamente come i disegni di Thiago, bambino di 9 anni talentuoso e dall’animo gentile. Thiago, infatti, crea disegni che oltre a essere bellissimi sono anche utili: li vende per aiutare la madre a provvedere ad Arthur, il suo gemello autistico.

Arthur a soli 8 mesi di vita trascorse 5 mesi in terapia intensiva assumendo molti farmaci, alcuni sbagliati, a causa di una diagnosi incerta. Fu una TAC a svelare che aveva una malformazione dovuta a una vena nel posto sbagliato. Arthur subì per questo due interventi chirurgici, venne intubato e sviluppò a 5 anni l’autismo. Oggi utilizza ancora pannolini, biberon e deve seguire una dieta molto rigida.

Insomma, una vita difficile la sua, considerato che la madre è stata abbandonata dal padre dei due figli quando era ancora incinta e oggi mantiene la famiglia facendo assistenza a una donna anziana. Un lavoro a cui dedica moltissimo del suo tempo proprio per riuscire a far fronte all’economia domestica, pagare l’affitto, le tasse scolastiche e il cibo, super-costoso, di Arthur.

Anche la nonna contribuisce a portare qualche extra in famiglia vendendo degli snack, ma la loro situazione è davvero complicata. Ed è per questo che Thiago ha deciso di offrire un aiuto vendendo i suoi magnifici disegni, dove raffigura suo fratello e presentatori come Mauro Tramonte e Rodrigo Faro, popolari nel suo paese.

Thiago ha rivelato di aver imparato a dipingere, come riporta Bebè em foco, da due amici e di continuare a farlo:

“Ho imparato da due amici e sto ancora imparando oggi. Voglio aiutare il mio fratellino, che è autistico, per aiutare mia madre a costruire la casa e aiutare mia nonna a sistemarsi i denti”.

Davvero un cuore d’oro il suo!

FONTI: Bebe em foco

