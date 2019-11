Questo bambino si è tagliato i capelli a zero per far sentire meno solo il suo compagno malato di cancro

Al piccolo Tommy-Lee Hetherington, di Anstey, un anno fa è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta e a causa dei trattamenti cui è stato sottoposto per sconfiggere la malattia, ha perso tutti i capelli. Così, il suo compagno di scuola Olly Spencer, per farlo sentire più a suo agio, ha deciso di farsi tagliare i capelli a sua volta, e da quel momento i due sono diventati migliori amici.

È stato Olly, dopo essere tornato a casa da scuola, a chiedere alla madre di radergli la testa, come riporta Leicestershire:

“Sono tornato a casa da scuola e ho chiesto a mia mamma se potevo radermi la testa, così Tommy-Lee non sarebbe stato l’unico ragazzo a scuola senza capelli.”

Olly era molto dispiaciuto, infatti, per la malattia del suo amico e voleva in qualche modo essergli d’aiuto:

“Quando Tommy-Lee non aveva i capelli, mi faceva sentire triste e non volevo che fosse solo. Volevo aiutare Tommy-Lee perché ha il cancro e volevo che il cancro scomparisse.”

Non solo, Olly che come Tommy-Lee frequenta la Woolden Hill Primary School di Anstey, ha persino raccolto 1.200 sterline per aiutare altri bambini malati all’Ospedale Leicester Royal Infirmary. E del suo amico ha detto:

“Siamo i migliori amici e ci guardiamo sempre l’un l’altro in tutto ciò che facciamo. Tommy-Lee sarà sempre il mio migliore amico e lo supporterò ovunque possibile.”

Nel frattempo Tommy-Lee, che è davvero grato al suo migliore amico, sta continuando le cure, il trattamento dovrebbe durare in totale tre anni e mezzo. La madre Kelly spiega che il bambino, nonostante le difficoltà dovute alla chemioterapia, alle trasfusioni di sangue, alle punture, ha sempre preso tutto con ottimismo, rivelandosi molto coraggioso.

Persino quando ha dovuto trascorrere un periodo in terapia intensiva a causa di alcune gravi complicazioni:

“Ci ha fatto fermare i cuori perché è stato un tale shock che ha messo a dura prova la famiglia, ma continua a essere un bambino molto felice e positivo e mi stupisce ogni giorno”.

Ovviamente il supporto di Olly le ha fatto molto piacere e l’ha anche sorpresa perché era un gesto di gentilezza fuori dal comune. La mamma di Olly, Sally, ha dichiarato che il figlio si è sempre dimostrato solidale nei confronti dei coetanei e ne va molto orgogliosa.

Speriamo che Tommy-Lee riesca a riprendersi definitivamente dalla sua malattia e che la loro amicizia duri per sempre, e che incoraggi altri bambini, ma soprattutto gli adulti, a essere solidali e gentili con chi è meno fortunato.

Laura De Rosa

Photo Credit: Leicestershire/BPM Media