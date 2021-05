Bambino entra in una cartolibreria e chiede aiuto per studiare, il commerciante gli regala tutto

Un bambino entra in una cartolibreria, sembrava un cliente come tanti, ma invece aveva una richiesta ben precisa: voleva essere aiutato a studiare, non avendo i mezzi per poter acquistare tutto l’occorrente. Il gestore del negozio si è allora attivato per aiutarlo.

Questa storia arriva dall’Argentina e precisamente dalla Libreria Dino, che si trova nel centro di San Rafael nella provincia di Mendoza. Qui un giovanissimo studente è entrato per chiedere aiuto ma non voleva soldi o cibo, chiedeva invece il materiale per poter studiare.

Fortunatamente è entrato proprio nel posto giusto, dato che ha trovato un proprietario molto disponibile che non ha esitato ad aiutarlo. Mauricio Casado, infatti, il gestore della cartolibreria, gli ha donato tutto l’occorrente.

Un cliente che ha assistito alla scena e ne è rimasto molto colpito ha voluto raccontare e celebrare il gesto di generosità del commerciante, condividendolo su Facebook.

Così ha scritto:

“Il proprietario della libreria Dino ha fatto entrare un bambino nei suoi locali che ha chiesto … non soldi, non cibo … è entrato per chiedere provviste per poter andare a scuola (parole letterali del bambino di non più di 8 anni anni). Il proprietario si è avvicinato agli scaffali dei prodotti, ha riempito una borsa con il materiale scolastico e ha chiesto “Che altro ti serve?

Il gestore, dunque, colpito dalla situazione del bambino, gli ha donato tutto il necessario. Il video ripreso dal cliente testimone della scena è diventato virale e ha commosso migliaia di utenti.

Nei commenti molti hanno riconosciuto Libreria Dino e hanno ricordato che anche il padre di Mauricio, Dino Casado, ha sempre aiutato i bambini allo stesso modo.

“Da quando è successo, molte persone hanno iniziato a inviarci messaggi. Una signora ha detto che quando ha perso il lavoro, mio padre ha dato i materiali a sua figlia. L’ho mostrato a mio padre e lui ha pianto leggendo il messaggio” ha dichiarato Mauricio.

I gestori della libreria sono stati talmente tanto sommersi da messaggi di stima e affetto che hanno ringraziato tutti con un messaggio su Facebook.

