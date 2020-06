Bambino autistico di tre anni scompare, i suoi due cani si prendono cura di lui fino all’arrivo dei soccorsi

Un bambino autistico di 3 anni si è allontanato dalla sua casa a Ponce de Leon in Florida (Usa). Immediatamente sono partite le ricerche e, fortunatamente, il bambino è stato ritrovato sano e salvo. Questo è stato possibile grazie ai suoi 2 cani che si sono presi cura di lui fino all’arrivo dei soccorsi.

Qualche settimana fa Marshal Butler, piccolo che soffre di autismo e non è in grado di comunicare, è riuscito ad allontanarsi da casa. La famiglia ha immediatamente avvertito le autorità per iniziare le ricerche e, tramite i social, è stato lanciato l’appello per ritrovare il piccolo al più presto.

In tanti si sono attivati insieme alla famiglia: i vicini, la polizia locale e gli ufficiali della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Ovviamente, dopo alcune ore, si temeva il peggio ma, fortunatamente, la storia ha avuto un lieto fine: il bambino, coperto di fango e solo con il pannolino, è stato localizzato a un miglio di distanza da casa, vicino a un fiume, illeso e sorvegliato dai 2 cani di famiglia, Nala e Buckwheat.

Un episodio che ci ricorda quanto preziosi siano questi amici a 4 zampe e quanto lo siano ancora di più in caso di bambini come Marshal che hanno esigenze speciali e una maggiore necessità di essere protetti.

La storia, particolarmente apprezzata e applaudita dagli utenti dei social, è diventata virale un po’ in tutto il mondo.

L’anno scorso vi avevamo raccontato una vicenda simile: un bambino di 3 anni autistico era fuggito da casa e, grazie all’aiuto di un segugio, era stato ritrovato e riportato sano e salvo dalla sua famiglia.

Fonte: Walton County Sheriff Facebook

Leggi anche: